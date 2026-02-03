蘆竹消防分隊年前加強宣導 強化各場所防災管理

桃園市消防局第三大隊蘆竹分隊聯合山腳分隊舉辦「蘆竹區防火管理人暨移工宿舍管理員座談會」。圖：蘆竹分隊提供

因應農曆年節前夕用火用電頻繁，為降低火災及各類災害發生風險，桃園市消防局第三大隊蘆竹分隊於今（3）日，聯合山腳分隊舉辦「蘆竹區防火管理人暨移工宿舍管理員座談會」，在蘆竹老人文康中心辦理，邀集轄內防火管理人及移工宿舍管理人員共同參與，強化場所防災管理與應變能力。

此次座談會宣導內容聚焦於實務應用，除說明居家防火安全知識、自衛消防編組應變原則外，亦特別針對移工宿舍常見之用火用電風險進行重點宣導，包括禁止私自使用高功率電器、避免多重延長線串接、正確使用電熱設備及烹煮器具，並加強充電設備與鋰電池產品之安全管理，以降低因電氣因素引發火災之風險。

蘆竹分隊表示，移工宿舍多屬高密度居住環境，若管理不當，火災發生時易迅速延燒，防火管理人及宿舍管理員平時應落實用火用電巡查制度，確保逃生動線暢通、消防安全設備功能正常，並熟悉自衛消防編組分工及初期應變作為，才能在第一時間有效處置，爭取寶貴救援時間。

第三大隊說明，各場所管理人員應持續加強對場所員工之防火宣導，建立正確用電用火觀念，並落實充電管理及夜間巡查機制，避免因疏忽造成災害，共同營造安全、安心的居住環境，讓市民及移工朋友都能平安歡度年節，另外也再呼籲民眾，因天氣寒冷，使用熱水器時應特別注意一氧化碳中毒防範，避免憾事發生。

