蘆竹消防分隊獲捐贈「自動甦醒器」 強化緊急救護量能

國際同濟會台灣總會桃園區石門會等7會與10位熱心民眾聯合購置自動甦醒器捐贈予桃園市消防局。圖：蘆竹分隊提供

有鑑於桃園市救護案件日益增多，為提升緊急救護量能，國際同濟會台灣總會桃園區石門會等7會與10位熱心民眾聯合購置自動甦醒器捐贈予桃園市消防局，大幅提升消防單位在第一線緊急醫療救護的應變能力，捐贈儀式於今(27)日在蘆竹分隊舉行，場面莊重溫馨，象徵公私協力守護民眾安全的重要里程碑。

捐贈儀式於今日在蘆竹分隊舉行。圖：蘆竹分隊提供

蘆竹分隊表示，桃園市幅員廣闊，轄區涵蓋住宅、工業工廠、大型賣場與機場、高速公路、鐵路等交通要衝，案件繁雜，此批捐贈之救護器材，將直接用於急救現場，能顯著提升救護人員在到院前處置患者的準確度與時效性，有著實質且關鍵的幫助。

呼吸道建立後，自動甦醒器能穩定、精準且定時定量供應患者氧氣，甚至當患者OHCA(到院前心肺功能停止)時，自動給氧機可取代由人力按壓之甦醒球給氧，使救護人員在現場可有充足量能給予患者更多處置；院前、院後救護不可相比擬，院前救護人員於急救現場除了進行患者處置外，常時更需克服現場地形地物給予患者最佳的處置，將患者送往醫院，接受後續治療，在此自動甦醒機加入現場急救的行列，定更能使現場急救團隊操作更加順暢。

蘆竹分隊提到，國際同濟會台灣總會桃園區石門會等單位此次善舉除展現了以人為本、守護社會的高度責任感與人道關懷，也鼓舞在第一線堅守崗位的救護人員。此項捐贈不僅是物資的支持，更是精神上的鼓勵，未來蘆竹分隊將持續秉持專業與熱忱，全力守護市民生命與健康。

