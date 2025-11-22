蘆竹溝紅樹林復育 加種落羽松

台南市養蚵重點的北門區蘆竹溝溼地，農業局、成大水工所與當地居民合作推動紅樹林復育計畫，為讓當地居民參與及了解紅樹林復育工作，日前安排志工到七股鹽田溼地學習復育工作，並在北門溼地試種海茄苳，蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會理事長邱永仁表示，將評估種落羽松來增加地方特色。

台南有豐富的溼地環境，四草大眾廟後方排水道的紅樹林區是最佳紅樹林自然觀察區，水道旁分布3種紅樹林植物，數量最多為海茄苳，次為最耐鹽的欖李及少數的五梨跤，此處與曾文溪口溼地都屬國際級溼地。其次是屬國家級的北門與七股鹽田溼地。

廣告 廣告

農業局、成大水工所及蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會等單位計畫在蘆竹溝的北門溼地進行紅樹林復育，將當地原有的海茄苳、水筆仔等紅樹林植物進行復育，恢復溼地原有的豐富生態，而七股鹽田溼地的復育計畫正在進行中，紅樹林的復育樣態較佳，成為北門溼地學習的對象。

邱永仁表示，北門溼地因開闢漁船航道、拓展養蚵區、海堤施工及汙染等，原有的紅樹林不復存在，生態受到破壞，最近在溼地發現零星蝦蛄、彈塗魚等溼地魚類，若能經過紅樹林的復育，使溼地生態豐富起來、特有魚類增加，對牡蠣的養殖也有幫助。

邱永仁表示，除了溼地紅樹林復育外，該會與農業局也計畫在蘆竹溝養蚵園區的外圍景觀步道種植落羽松，除豐富溼地紅樹林生態外，能在蘆竹溝漁港增加一處休憩景觀，尤其是落羽松隨著季節變化產生不同的景色，能成為遊客的打卡景點。