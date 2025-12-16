蘆竹砂石場趁夜偷排重金屬廢水 桃檢科技蒐證起訴24人

稽查人員暗夜出擊，來到砂石場外溝渠採樣與取證，要避免打草驚蛇，還刻意壓低聲音。

環境部：「拍一下下面的水圳，拍一下下面的圳道。」

稽查人員拉上來的水體，肉眼可見是泥漿。接著進入場內，一個個冒著生命危險攀爬在管路上，總算抵達沉砂池，當場掌握正在排放泥漿。

環境部：「水位起來了啊，一開始水位沒這樣子，可是它現在水位起來了啊。」

經檢驗，泥漿含有重金屬銅鎳跟總鉻，懸浮固體濃度更高達每公升50萬5000毫克，超過標準1萬倍以上，業者趁黑夜繞流偷排高污染泥漿水，海岸線也因此堆積大量淤泥，但業者非常狡猾，派小蜜蜂在場外反監控，讓稽查人員必須鬥智。

環境部環管署中區環境管理中心主任葉廼群表示，「一有風吹草動，它馬上就不排水，找氣象條件不是很好的時候出動，他認為我們環保機關的人不會出來，所以他們就會比較鬆懈。」

桃園地檢署指揮台中、彰化憲兵隊，環境部與桃園市環保局等單位偵辦，今（2025）年8月17日查獲位於蘆竹的砂石場長期偷排，危害河海生態與國民健康，對兩家公司與24人提起公訴。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德指出，「被告等人長期5年利用暗管排放污水，嚴重污染環境，檢察官請求法官從重量刑，並申請沒收不法所得12億元。」

環境部此次蒐證仰賴無人機搭載紅外線熱顯儀，偵測到抽水馬達運作時有熱源，才掌握位置，而在機場附近要飛無人機，也是備受考驗。

環境部環管署中區環境管理中心主任葉廼群表示，「塔臺允許我們無人載具起飛，這短短的幾分鐘的時間，我們去做空拍的行動。」

此家砂石場從事加工，廢水應全數回收，但業者卻惡意偷排，近5年的鬥智，環保單位最後成功取證，也當場查獲違法行為，地檢署陸續向法院聲請被告13人羈押禁見獲准。