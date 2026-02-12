蘆竹綠營議員初選黨內互打最激烈 老將新人4搶2無黨議員助攻最膠著

蘆竹區民進黨議員初選開打，新人呂宇晟、胡家智及簡伊翎、老將許清順4搶2競爭最激烈。圖：曾增勳攝

桃園市蘆竹區市議員初選開打，隨民進黨現任議員許清順和新人簡伊翎、呂宇晟、胡家智完成登記初選，4人搶2席提名，國民黨由現任張桂綿、錢龍2人篤定提名，現任無黨籍議員劉勝全最近協助呂宇晟爭取民進黨初選，前民進黨議員郭麗華不排除年底以無黨籍參選，民眾黨暫未規畫人選，形成民進黨蘆竹初選「黨內互打」最激烈地區。

今年底九合一大選的桃園市議員選舉，蘆竹區議員4席，現任國民黨2席、民進黨1席及無黨籍1席，張桂綿、錢龍、許清順、劉勝全4人均有意尋求連任，國民黨無新人參選，將由張桂綿、錢龍爭取連任，劉勝全因涉議員配合款官司退出民進黨，劉勝全及郭麗華兩人均不排除年底投入議員選戰。

蘆竹區民進黨議員初選開打激烈，市議員劉勝全（左三）助攻民進黨新人呂宇晟（右一）爭取初選勝出。圖：呂宇晟提供

隨民進黨議員初選登記截止，蘆竹區初選4搶2最激烈，老將許清順當選2屆議員在蘆竹區有一定實力，新人呂宇晟為前時代力量八德區執行長，簡伊翎為前民進黨立委鄭運鵬助理，胡家智為蘆竹區社區理事長聯誼會長，許清順具現任優勢，呂宇晟、簡伊翎、胡家智3人分別具有35歲以下青年參選或首次參選的民調加權計分優勢，競爭態勢激烈，許清順說，面對新人來勢洶洶，他不敢大意，要更努力，亮出議員成績給市民看，用心拚初選。

呂宇晟在網路被指與網紅谷阿莫共同投資健身房傳出倒閉積欠工薪案，引發網路議論，呂宇晟之後公開道歉及承諾完全負責處理還債，平息爭議，最近他打出與「堅哥」立委王世堅合照爭取民調支持，他一再澄清「我也是被害人」表達願以自身經歷讓大家了解健身房和避免詐騙問題，這位前龍舟國家隊長呂宇晟說，他參選是希望用自己經歷，爭取選民支持，讓大家重視社會、網路安全，而非網路跟風，未來落實體育和推動銀髮族專屬體適能或公園，讓市民、長輩運動好去處。

簡伊翎曾任鄭運鵬立院助理，街頭掛出與鄭運鵬同框看板，以「正妹」新生代形象站路口拜票爭取支持，簡伊翎表示，自己曾任立法院助理，長期投入政治領域，站出來是希望為民進黨在蘆竹開拓更多可能，挑戰國民黨在議會的結構性優勢；胡家智曾為郭麗華助選，決定初選後，與立委張雅琳合體在路口揮手、打招呼爭取支持，他表示，希望用最直接方式，讓大家看見行動力與熱情，請鄉親支持和鼓勵。

此外，劉勝全過去在蘆竹大山腳地區及民進黨基層具一定實力，最近積極陪同呂宇晟走訪地方和鄉親，為呂宇晟初選尋求支持，劉勝全表示，他個人不會間斷基層服務工作，這次是受民進黨高層友人之託，希望協助民進黨年輕人參政機會，因而承諾在民進黨初選階段，協助呂宇晟初選勝出，未來將在民進黨內初選底定後，自己再評估後續是否投入議員選舉。

