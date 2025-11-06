蘆竹警強化外籍生防詐免疫力 前進開南大學提醒這些事

桃園市蘆竹警分局深知外籍學生常因語言隔閡成為詐騙集團鎖定目標，特別前往開南大學，針對越南籍學生進行重點宣導，強化防詐免疫力，針對「假投資」、「一頁式廣告詐騙」等常見手法，以中文及越南語雙語進行宣導，讓學生理解詐騙話術，提醒學生「天下沒有白吃的午餐」；拒當人頭戶，宣導「銀行帳戶或銀行帳號不要借他人使用」的重要觀念，強調出借帳戶即是幫助犯罪，可能淪為詐騙集團的人頭戶，觸犯洗錢防制法等相關法律，保障學生在台居留安全；同時以雙語提醒學生務必遵守遵守在地法規，特別強調交通規則，例如無照駕駛將面臨的嚴重罰則，避免因不熟悉法規而誤觸法網。

警方主動走入不同社群，透過機關、學校、鄰里走入基層宣導，確保警政資訊不留死角。圖：警方提供

警方說明，11月為警察局「行人交通安全大執法」專案月，蘆竹分局與桃園市環境管理處蘆竹區中隊合作，將交通安全觀念有效傳遞給道路執行公務之駕駛，於宣導中說明蘆竹區建置啟用的科技執法設備地點與項目，提醒所有駕駛人，養成遵守交通號誌與速限的習慣，藉由科技設備及警力維護道路秩序，並提醒駕駛人「停讓行人」，行經路口時務必減速讓行，積極推動友善交通文化，保障行人安全 ；會中並宣導酒駕對自身、家庭及社會的嚴重危害，強調「喝酒不開車」的鐵律及蘆竹分局對於酒駕零容忍的態度。

蘆竹分局長楊贊鈞表示，11月為「行人交通安全大執法」專案月，蘆竹分局將以預防詐騙及行人交通安全為主，並主動走入不同社群，透過機關、學校、鄰里走入基層宣導，確保警政資訊不留死角；未來，將持續以多元、創新的方式，將反詐、識詐及交通安全的觀念深植各個領域，致力打造更安全、更安心的蘆竹生活圈。

