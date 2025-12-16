蘆竹警方強力執法 查扣改裝噪音拼裝車、還社區安寧
蘆竹區民眾16日凌晨1時許報案，蘆竹區龍林街有改裝機車排氣管很大聲，妨礙安寧，警方獲報後立即前往處置。現場員警發現，一輛改裝機車正在道路上試車，周遭還有一群年輕人在旁觀看，警方見狀隨即上前盤查 ，進一步查證發現該試車之改裝車為一輛未掛牌之拼裝車，當場進行查扣，並對現場無照駕駛及違規停車之車輛予以舉發，展現警方維護社區安寧、嚴懲違規的決心。
本案民眾於深夜進行拼裝車試車之行為，不僅發出巨大噪音，更不顧自身及他人安全。警方當場依照《道路交通管理處罰條例》第12條第1項規定，「拼裝車輛未經核准領用牌證而行駛者」，當場予以查扣並沒入該拼裝車輛 ，不過另人印象深刻的是該拼裝車上還綁著一包綠色乖乖，似乎是乞求改車設備穩定運作，不過這都沒用，因為警方依法將該車沒入，撤底杜絕其繼續上路擾民。除查扣車輛外，現場還舉發無照駕駛1件，並針對聚集且違規停於道路之車輛 ，逕行舉發違規停車11件。
另立法院12月9日三讀通過《噪音管制法》修正案，新制將噪音車輛罰鍰自3600元起跳提高至最高3萬6000元，比過去暴增10倍，並明訂限期未改善或情節重大者得吊扣牌照，這項修法為全國各縣市帶來更強大的執法後盾。
桃園市市長張善政及副市長蘇俊賓也多次強調，不當改裝是造成噪音問題的核心根源，將持續強化聲音照相科技執法量能並搭配警、環跨局處執行「靜桃專案」。在源頭管制倡議、新法支持與靜桃行動的共同推動下，桃園展現顯著治理成果，「靜桃專案」更因卓越成效，榮獲天下雜誌「城市治理卓越獎」優選，顯示桃園在噪音治理領域已成為全國領航者。
蘆竹分局分局長楊贊鈞表示，改裝噪音車嚴重影響居民生活品質，民眾厭惡感與日俱增，蘆竹分局仍持續針對轄內熱點，與監理、環保等單位聯合稽查 、執行防制危險駕車等勤務，嚴格取締改裝車、噪音車及危險駕車等行為以維護社區安寧 及用路人安全，共同守護蘆竹，創造安全宜居家園。
