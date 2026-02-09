蘆竹警春節維安不打烊！張善政親贈慰問品肯定奉獻

農曆年節將至，桃園市長張善政感念基層同仁辛勞，今(9)日在立法委員牛煦庭、市議員張桂綿、錢龍、劉勝全議員辦公室執行長陳文安，以及市府警察局長廖恆裕、蘆竹區長李岳壇、蘆竹分局長楊贊鈞等人陪同下，前往蘆竹分局7樓禮堂，慰勉「115年加強重要節日安全維護工作」之警察同仁及協勤民力並致贈慰問品，肯定同仁春節假期奉獻、守護市民安心過年之辛勞。

春節是家人團聚時刻，警察卻需堅守崗位，這份付出是社會和諧的基石。圖：警方提供

蘆竹分局表示，今(115)年重要節日期程為今日至2月23日24時止，為達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」之三大目標，針對轄內重要聯外幹道、大型風景遊憩區如五酒桶山、大古山地區，及易肇事路段與時段加強執法，防範事故於未然。鑑於年終尾牙及春節聚餐頻繁，民眾「飲酒後切勿開車」，警方將規劃勤務嚴格取締酒後駕車；​此外蘆竹分局將透過電子、平面媒體、FB及LINE、社群媒體等多元管道向民眾即時推送最新治安、交通資訊引導用路人改行替代道路，確保交通順暢。

分局長楊贊鈞表示，春節是家人團聚時刻，警察卻需堅守崗位，這份付出是社會和諧的基石，警察服務不打烊，將持續結合科技工具與民間力量，精進治安防護，確保蘆竹區鄉親皆能歡度佳節。

