蘆竹警深入企業宣導法治 平鎮警銀聯手阻詐守住百萬養老金
隨著農曆春節將至，民眾資金流動頻繁、治安風險隨之升高，桃園市警方持續強化各項預防作為。蘆竹警分局日前走入企業，針對外籍移工加強法治與犯罪預防宣導；平鎮警分局則成功攔阻一起假投資詐騙案件，警銀即時聯手，守住民眾百萬元血汗錢，展現警方在春節前夕全力守護市民安全的決心。
為提升外籍移工對臺灣法律的認識，蘆竹警分局日前受邀前往轄內「台通光電公司」，配合該公司消防安全宣導會，針對廠內外籍移工進行犯罪預防與法令宣導。警方透過面對面說明，期望降低移工誤觸法網風險，建構更安全、友善的工作與生活環境。
蘆竹分局表示，此次宣導內容聚焦移工在臺較易誤觸的法令，包括提醒臺灣法律嚴禁聚眾賭博，最重可處三年有期徒刑，呼籲移工假日從事正當休閒活動；同時加強防詐觀念，針對近期常見的「詐騙車手」招募手法，宣導切勿出借身分證件、銀行帳戶或SIM卡，以免淪為人頭帳戶，不僅面臨刑責，更可能影響在臺工作權。
此外，警方也提醒外籍移工注意人口販運風險，若遭遇護照被扣押、行動自由受限或被迫從事不當勞務，應立即撥打「110」或「1955」專線求助；在動物保護方面，則強調臺灣《動物保護法》嚴禁獵捕、宰殺或食用犬、貓等動物，違者除將面臨高額罰鍰及刑責外，聘僱許可亦可能遭廢止並限期出境。
蘆竹分局指出，考量文化差異與語言隔閡，警方特別製作中、泰雙語對照宣導教材，透過與企業的公私協力，將法治觀念深植移工心中，未來也將秉持「預防勝於治療」理念，持續深入社區與職場，降低犯罪風險。
另一方面，平鎮警分局近日也成功攔阻一起假投資詐騙案件。11日下午，平鎮區一名65歲彭姓老翁前往中豐路土地銀行，準備解除定存提領新臺幣100萬元。行員在關懷提問時，察覺老翁對資金用途避重就輕、應答反常，立即通報警方到場協助。
平鎮派出所所長章駿城表示，彭姓老翁先前在通訊軟體結識一名男子，對方以「投資未上市股票、穩賺高獲利」為誘因，佯稱可透過現金交易節省手續費，誘使老翁將積蓄投入。起初老翁深信不疑，甚至責怪行員阻礙其投資計畫。
警方到場後，為避免老翁情緒激動，耐心將其帶回派出所安撫，並出示多起「假投資」詐騙實際案例影片與報導進行說明。經過一番勸說與真實案例震撼教育，老翁終於恍然大悟，驚覺自己險些落入詐騙陷阱，頻頻向警銀人員致謝，直言若非及時攔阻，百萬養老金恐怕難以保住，年也無法安心過。
警方提醒，凡是標榜「高獲利、穩賺不賠」、「內線消息」或推銷未上市股票的投資邀約，幾乎都是詐騙手法，尤其要求民眾規避行員提問或編造資金用途，更是明顯警訊。呼籲民眾提高警覺，遇有疑問可隨時向警方或金融機構諮詢，避免畢生積蓄在春節前夕付諸流水。
更多新聞推薦
其他人也在看
驚悚詐騙！台中男急匯49萬「裝修費」 收款方竟是靈骨塔
詐騙集團話術不斷翻新，連房屋整修都成為行騙幌子，台中市一名30歲男子昨到銀行準備匯出49萬元，聲稱是支付家中裝潢費用，卻因一句「裝修」與不尋常的神情，引起行員警覺，揭開一場差點得手的詐騙戲碼，所幸在警銀聯手把關下，49萬元及時攔阻，保住民眾辛苦積蓄。
中和分局長攜手里長宣導防詐 教民眾慎防「假檢警」詐騙
中和警分局犯罪預防團隊今(12)日由分局長陳宇桓親自帶領，結合轄內忠孝里辦理銀髮族共餐活動，向里民宣導常見詐騙手法，並提醒長輩們「檢警不會要求監管帳戶、也不會以電話要求匯款」。陳分局長表示，近期假冒檢警詐騙案件仍層出不窮，詐騙集團常假借「你的帳戶被拿去洗錢」、「帳戶異常」、「配合檢警監管帳戶」等理由，製造恐慌，誘使民眾交付金錢或個資，受害者以中高齡族群居多，呼籲民眾務必提高警覺。中和警分局長陳宇桓於活動中，向長輩們說明假檢警詐騙的話術特徵，並提醒民眾接獲可疑電話時，應保持冷靜多方查證，可撥打165反詐騙專線或向轄區派出所諮詢，切勿依照對方指示操作。陳宇桓表示，真正的檢警「三不會」，第一個「不會用電話辦案」，真正的檢察官、警察，不會在電話裡問你財產、不會叫你配合調查。第二個不會「監管帳戶」，法律上根本沒有「監管帳戶」這種事情，這是詐騙集團自己發明的。第三個不會「叫你匯款或操作ATM」，只要有人叫你領錢、轉帳、買點數卡，不用懷疑，一定是詐騙。如有疑問也可以撥打報案專線電話：110警方將全力協助您。更多新聞推薦 ● 小年夜前白天溫暖舒適 除夕至初三迎風面轉濕涼
打詐報你知》「點我領500元」數位紅包陷阱多！數發部籲三不原則自保
「恭喜你！獲得新春開運紅包500…
力挺高金素梅？ 王世堅爆怒：原住民是最忠實的台灣派
無黨籍立委高金素梅因涉詐領補助款、違反醫療器材管理法等罪嫌被檢調搜索約談，民進黨立委王世堅昨稱「相信她是台灣派」，被質疑「力挺」。對此，王世堅今（11日）爆怒強調，「她是台灣派這有什麼不對？原住民是最忠實的台灣派」，盼能化敵為友、壯大台灣，並呼籲高金素梅勇敢面對。
基隆市警察局實體演練街頭隨機攻擊 強化市區人潮熱點防護
【民眾網編輯方笙楠基隆報導】有鑑於國內暴力事件頻傳，為提升重大突發事件應變能力，基隆市警察局於2月9日下午15 […]
去年全州損失逾4200萬元 紐約州警示：情人節提防愛情詐騙
情人節將至，紐約州消費者保護廳(Division of Consumer Protection)10日發布警示，提醒民眾...
殺豬盤詐騙中國籍主嫌被重判20年 判刑前剪斷電子腳鐐逃跑
以網路戀情與虛擬幣交易為包裝，中國籍李達仁（Daren Li，音譯）與共犯在柬埔寨設詐騙中心，對美國民眾實施「殺豬盤」詐...
過年前ATM都要排隊？專家曝內行都知要避開這3天
生活中心／杜子心報導過年腳步接近，不少民眾忙著準備紅包與年節開銷，銀行門口也開始出現排隊換新鈔與提款的人潮。今年農曆春節將從2月14日至2月22日放9天連假，民眾領現金與轉帳需求將明顯增加。財金公司昨（11）日提醒，每逢春節前夕ATM使用量都會快速升高，如果沒有先掌握熱門時段與相關規定，不只容易遇到排隊狀況，也可能影響過年期間的資金安排。
過年去哪看醫生？全台UCC、診所開診資訊、慢病提前領藥制度一次看
基層診所在過年期間通常會減診或休診，有就醫需求的民眾就會湧入醫院急診室，形成急診壅塞。隨著2026春節連假逼近，該怎麼避免急診壅塞、又能確保民眾就醫權益？ 春節連假到來，衛福部啟動春節整備方案，除了獎勵基層診所開診、開放慢性病患者提前領藥外，也提醒民眾出國若遇緊急傷病，可依法申請健保自墊醫療費用核退，確保春節醫療權益不打烊。 過年期間生病該上哪看醫生？全台就醫資訊《康健雜誌》為你一次整理。 春節整備專案：就醫不擁擠、過年不斷藥 衛福部長石崇良表示，春節期間急診就醫人次大約是平日的1.5～1.7倍，且以非重症患者居多。 為因應2026春節連假長達9天，衛福部提前部署啟動「春節整備專案」，期盼達成「重症有照顧、輕症有處去、就醫不擁擠、過年不斷藥」的目標。 春節輕症先到UCC，全台13處診療不打烊 為分擔春節連假期間急診壓力，健保署表示，全台共設有13處「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」，在春節9天連假期間持續提供醫療服務，協助處理發燒、呼吸道感染、腸胃不適、簡單傷口處理及小兒急性不適等輕症需求，比照基層醫療單位急診部分負擔150元。 春節連假期間，UCC服務時間為上午8時至晚上12時，
濁水溪右岸景觀工程動土 謝家姊弟同台又同「鏟」
彰化縣政府12日在溪州鄉西螺大橋北端舉辦「彰化縣濁水溪右岸景觀工程」開工動土典禮，宣布以4354萬5000元經費打造兼具生態、歷史、休憩與觀光機能的水岸風光。溪州鄉在地立委謝衣鳯與其胞弟彰化縣議長謝典霖連袂出席，兩人同台又同框，還同「鏟」，兩人還都在動土鏟子留下簽名，形成謝家姊弟另類合體的畫面。
過年生病去哪看醫生？ 2026最新春節看診查詢方式一次看！
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文今（2026）年2月14日至22日，過年連假期間許多醫療院所都會休診或減診，若是身體不適需要看醫生，到底要去哪裡看病？該如何知道哪裡有在看診呢？《KingNet國家網路醫藥》整理了過年看診查詢管道，幫助民眾過年期間生病需要求診時可以快速找到醫療院所就醫治療！過年看診查詢一：健保署官網－春節就醫專區目前，健保署已在官網建置「春節就醫專區」，民眾可以依照以下步驟，快速查詢醫療院所的看診時段，找到過年期間可以看診的醫療院所就近就醫：前往健保署官網（https://www.nhi.gov.tw/ch/mp-1.html），點選進入「春節就醫專區」進入後，點選「就醫時段看診查詢」點選「院所服務時段查詢」，進入查詢系統（https://info.nhi.gov.tw/INAE1000/INAE1002S01）選擇所在地「縣市」、「鄉鎮市」挑選就醫日期，也可選擇欲看診的時段（上午、下午、晚上）若要去診所就醫，可在「院所層級／特約類別」選擇「基層醫療單位」點選下方查詢後，系統就會自動整理出可以看診的院所過年看診查詢二：健保快易通APP另外，「全民健保行動快易
籃協1年開不了會！ 謝典霖曬兒挨酸「拖垮籃球」與網友槓上了
彰化縣議長謝典霖身兼現任中華民國籃球協會理事長，近日卻在社群遭爆他長期「神隱」，導致籃協去年3度流會，整整1年無法召開會員代表大會。謝典霖昨（11日）在社群平台曬出兒子在H
金管會祭重拳！4類人「帳戶恐凍結」錢領不出來
生活中心／李筱舲報導為了防堵詐騙金流、強化金融監理，金融監督管理委員會（金管會）日前發布新聞稿，預告將修正「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」，目的在於強化銀行善良管理人責任，有效阻斷不法金流。若修法流程順利，法規預計將於4月中旬上路。
深入區里防詐 陳宇桓強調真正檢警「三不會」
《圖說》分局長陳宇桓〈前排右四〉親自帶領犯罪預防團結合轄內銀髮族共餐活動，宣導常見詐騙手法。〈中和分局提供〉 […]
打工人「薪情」鬱悶… 去年近7成領不到平均月薪 中位數僅3.8萬元
[Newtalk新聞] 主計總處周三（11日）發布薪資統計指出，去（114）年全年全體受僱員工每月經常性平均薪資為 47,884 元，年增率 3.09%，創 26 年來最高，全年總薪資平均達 760,632 元，年增 3.91%。加上因物價漲勢趨緩，使得實質經常性薪資成長 1.4%，為近五年最高。 不過這項數據並非人人都有感。高達近 7 成的領薪上班族領不到平均月薪，寫下有統計以來最高。 主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，去年平均經常性薪資（月薪）約 4.8 萬元，年增率 3.09%，是 26 年以來的最高紀錄，受基本工資調升、加上因 AI 帶動景氣好轉，廠商發放績效獎金、紅利也多，因此平均總薪資（年薪）升至 76 萬元，年增率 3.91%，也創下近 15 年來的次高紀錄。扣除物價因素，實質總薪資成長 2.21%，則是七年最高。 去年薪資成長雖然亮眼，但有近七成國內勞工仍就領不到平均薪資。譚文玲坦言，部分傳統產業的薪資成長沒有那麼高，這個成長並非雨露均沾，在國內 852 萬名受僱者中，仍有 7 成的人低於平均月薪，這個比率也寫下自統計以來最高。 較受民眾關注的全體受僱員工經常性薪資中
獨家／送遊戲裝備有詐！ 給「認證碼」LINE秒遭盜
獨家／送遊戲裝備有詐！ 給「認證碼」LINE秒遭盜
台南新營鐵皮工廠大火！1噸重氫氧化鈉槽起火 幸無人員傷亡
[Newtalk新聞] 台南新營工業區今(12)日清晨驚傳火警。位於新中路的一間廠區突冒火煙，嚇壞附近民眾，消防局接獲通報調派15車、32人前往灌救，所幸未造成人員傷亡。 事發在今日上午6時許，台南新營區新中路的榮剛材料公司廠區內發生火災，現場為2層樓高鐵皮屋。消防單位於6時21分許獲報，指廠房內的酸洗室起火，並出動消防15車、32人趕抵現場，發現燃燒物為一桶約達1噸重的氫氧化鈉儲槽及槽體清洗設備，燃燒面積約10平方公尺，鹽酸部分則並未燃燒。 火警發生當下廠內自動警報系統立即啟動，員工也於第一時間使用滅火器進行滅火，並依動線疏散至安全集合地點。消防人員抵達後佈水線灌救，於6時42分許控制火勢，並進行殘火處理與安全檢查，避免復燃。事故未造成人員傷亡，至於詳細起火原因與事發經過，仍待火災調查人員進一步鑑識釐清。 查看原文更多Newtalk新聞報導臭豆腐名店插旗台北市區引民怨 住戶：焦慮到都把頭髮拔光非官方粉專發文譏諷陳宗彥「安心上路」陳亭妃提告：惡質到了極點
高金素梅慘了！律師見1情況：直殺貪污罪
[NOWnews今日新聞]無黨籍立委高金素梅涉入詐領助理費、協會補助款及違反《醫療器材管理法》等三大案件，檢調持續擴大偵辦，認定高金素梅核心幕僚、現任助理張俊傑涉嫌重大，且有逃亡及勾串滅證之虞，向法院...
立院大亂鬥 北檢一口氣起訴陳玉珍等10名藍綠立委
立法院自前年起陸續審議《立法院職權行使法》修正案，以及「反廢死、反戒嚴」兩項公投案，審議過程中朝野立委多次爆發激烈衝突，前後共發生8次肢體與言語對峙事件。期間不僅出現口角
高金素梅案涉貪「17人名單」處分結果出爐 Matzka岳父聲押
無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領助理補助款、違法輸入快篩劑及利用協會活動名義詐領補助，分別涉犯貪污、醫療器材管理法及詐欺等罪被搜索。最後送抵北檢複訊的助理張俊傑經檢察官偵訊後，認定張涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。涉案17人處分如下：編號涉案人處分結果涉案內容涉犯法條 1 立委高金素梅 限制出境、出海