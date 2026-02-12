蘆竹警深入企業宣導法治 平鎮警銀聯手阻詐守住百萬養老金

蘆竹警深入企業宣導，強化外籍移工法治觀念。





隨著農曆春節將至，民眾資金流動頻繁、治安風險隨之升高，桃園市警方持續強化各項預防作為。蘆竹警分局日前走入企業，針對外籍移工加強法治與犯罪預防宣導；平鎮警分局則成功攔阻一起假投資詐騙案件，警銀即時聯手，守住民眾百萬元血汗錢，展現警方在春節前夕全力守護市民安全的決心。

為提升外籍移工對臺灣法律的認識，蘆竹警分局日前受邀前往轄內「台通光電公司」，配合該公司消防安全宣導會，針對廠內外籍移工進行犯罪預防與法令宣導。警方透過面對面說明，期望降低移工誤觸法網風險，建構更安全、友善的工作與生活環境。

廣告 廣告

蘆竹分局表示，此次宣導內容聚焦移工在臺較易誤觸的法令，包括提醒臺灣法律嚴禁聚眾賭博，最重可處三年有期徒刑，呼籲移工假日從事正當休閒活動；同時加強防詐觀念，針對近期常見的「詐騙車手」招募手法，宣導切勿出借身分證件、銀行帳戶或SIM卡，以免淪為人頭帳戶，不僅面臨刑責，更可能影響在臺工作權。

蘆竹警深入企業宣導，強化外籍移工法治觀念。

此外，警方也提醒外籍移工注意人口販運風險，若遭遇護照被扣押、行動自由受限或被迫從事不當勞務，應立即撥打「110」或「1955」專線求助；在動物保護方面，則強調臺灣《動物保護法》嚴禁獵捕、宰殺或食用犬、貓等動物，違者除將面臨高額罰鍰及刑責外，聘僱許可亦可能遭廢止並限期出境。

蘆竹分局指出，考量文化差異與語言隔閡，警方特別製作中、泰雙語對照宣導教材，透過與企業的公私協力，將法治觀念深植移工心中，未來也將秉持「預防勝於治療」理念，持續深入社區與職場，降低犯罪風險。

另一方面，平鎮警分局近日也成功攔阻一起假投資詐騙案件。11日下午，平鎮區一名65歲彭姓老翁前往中豐路土地銀行，準備解除定存提領新臺幣100萬元。行員在關懷提問時，察覺老翁對資金用途避重就輕、應答反常，立即通報警方到場協助。

平鎮警銀聯手識破騙局。

平鎮派出所所長章駿城表示，彭姓老翁先前在通訊軟體結識一名男子，對方以「投資未上市股票、穩賺高獲利」為誘因，佯稱可透過現金交易節省手續費，誘使老翁將積蓄投入。起初老翁深信不疑，甚至責怪行員阻礙其投資計畫。

警方到場後，為避免老翁情緒激動，耐心將其帶回派出所安撫，並出示多起「假投資」詐騙實際案例影片與報導進行說明。經過一番勸說與真實案例震撼教育，老翁終於恍然大悟，驚覺自己險些落入詐騙陷阱，頻頻向警銀人員致謝，直言若非及時攔阻，百萬養老金恐怕難以保住，年也無法安心過。

警方提醒，凡是標榜「高獲利、穩賺不賠」、「內線消息」或推銷未上市股票的投資邀約，幾乎都是詐騙手法，尤其要求民眾規避行員提問或編造資金用途，更是明顯警訊。呼籲民眾提高警覺，遇有疑問可隨時向警方或金融機構諮詢，避免畢生積蓄在春節前夕付諸流水。

平鎮警銀聯手識破騙局。

更多新聞推薦

● 小年夜前白天溫暖舒適 除夕至初三迎風面轉濕涼