日前一名王姓民眾焦急地走進蘆竹分局南崁派出所報案，稱其機車不翼而飛。由於報案人一時想不起最後停車的確切地點，僅記得兩日前曾使用過車輛。警方憂心車輛若遭竊恐被不法分子利用，隨即展開科技搜尋，最終不僅順利尋回愛車，更贏得民眾暖心回饋。

南崁派出所員警在獲報後，秉持同理心與辦案敏感度，立即調閱「雲龍系統」確認車輛最後行駛位置，再縮小範圍調閱附近「天羅地網」監視器系統進行過濾。經由細心比對與推理，警方發現王姓民眾曾騎乘機車出現在龜山區南祥路一帶，警方隨即派員前往該路段搜尋，果不其然，順利在路邊尋獲該部機車。經聯繫王姓民眾到場確認，他才恍然大悟：原來當天將車停妥後，便由朋友載往他處用餐，席間因言談甚歡，事後完全遺忘了停車位置，才造成這場「失車」烏龍。

蘆竹警調監視器「抽絲剝繭」， 幫民眾尋回機車。

王姓民眾對於愛車失而復得感到既驚訝又感激，他表示警察同仁在百忙之中仍耐心傾聽、細心調閱影像，其專業態度令人感佩。除了感謝警方尋回車輛，王姓民眾提到近期常在媒體報導中看到警察為民服務的辛勞，深深體會到地方治安維護不易。

為了表達謝意，他特別準備了泡麵、飲料及多樣食品送到派出所，希望能為守護治安的「波麗士大人」加油打氣，分享這份溫馨的感激之情。所長感謝民眾的心意，並表示為民服務是警察工作的核心之一，民眾的肯定就是同仁最大的動力。

警方表示停放車輛後，可隨手利用手機拍攝停車位置四周或地標建築物等，如此一來，即使因忘記地點，也能透過照片快速尋回愛車。

