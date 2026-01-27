蘆竹警迅速緝捕偷拍狼 維護婦幼安全不遺餘力

警方對一名傅姓男子進行盤查 ，依法查扣手機作為證物，並將犯嫌帶回派出所偵辦。





有關網傳27日凌晨1時許於蘆竹區大古路公廁發生之女子遭偷拍案，桃園市政府警察局蘆竹分局獲報後第一時間反應，派遣外社派出所員警火速馳赴現場。警方秉持「即時處置、嚴正執法」之精神，當場攔截嫌疑人並查扣關鍵證物，展現維護治安之態度及決心。

27）日凌晨1時許，兩名女性市民在大古山風景區如廁時，察覺有人躲藏於側並疑似持手機偷拍，驚嚇之餘立即報警求援。外社派出所員警抵達後，隨即對現場一名傅姓男子（20歲）進行盤查。並檢視其隨身手機，確有被害人所述之私密影像。警方遂當場依法查扣該手機作為證物，並將犯嫌帶回派出所偵辦。

廣告 廣告

被害人隨後於外社派出所完成報案程序，警方除第一時間安撫受害者情緒外，全案偵訊後依涉嫌《妨害性隱私》、《妨害秘密》等罪嫌，函送臺灣桃園地方檢察署偵辦並協助被害人提出性騷擾防治法申訴。

蘆竹分局表示，公眾空間之安全不容挑戰，針對各類侵犯隱私之行為，警方絕不姑息。未來將持續加強大古山等景點之深夜巡邏密度，構築嚴密治安防護網，確保市民享有安心之休憩環境。同時呼籲民眾，若於公共場所遭遇不法侵害，請保持冷靜並立即報警，警方定將以最快速度到場守護。

更多新聞推薦

● 東北季風增強伴隨華南雲雨區東移 北東有雨、中部以北低溫15度