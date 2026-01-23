蘆竹貨櫃「橫躺」路中！ 疑聯結車故障脫鉤恐罰3千

桃園市 / 綜合報導

桃園 市蘆竹區 中正路與南竹路口，昨(22)日有一輛聯結車疑似因為車輛故障，導致貨櫃車斗與車頭分離卡在馬路上，而駕駛疑似沒有察覺，直到2分鐘後才回到現場找同行支援，對此修車廠師傅表示，疑似是因為拉柄沒有跳進去才會脫鉤，而駕駛開車遇到車輛故障，卻沒有把貨櫃車斗，移到不妨礙交通的地方，可能已經違規，對此警方表示，已通知駕駛到案說明。

一輛聯結車緩慢行駛在路中，就在經過路口時，聯結車的貨櫃斗竟硬生生和車頭脫離，但駕駛疑似沒有察覺，直直往前開，消失在監視器畫面中，留下大型貨櫃，孤零零的在馬路上，過了2分鐘駕駛才急匆匆趕回「肇事」現場，試圖載離貨櫃斗，可怎麼拖都拖不動，駕駛只好放棄呼叫同行支援，只是好端端的，怎麼會開到一半，貨櫃斗和車頭鬧分家呢？

修車廠師傅說：「這樣是很危險，(聯結車)第五輪的那個脫鉤，才會這樣子，他(駕駛)沒有看到那個拉柄有沒有跳進去，它有一個安全梢，它那個安全梢如果沒有了，它也會脫鉤。」事發在22日晚間8點43分，桃園中正路與南竹路口，聯結車疑似因為車輛故障，才會導致貨櫃斗與車頭分離，不過駕駛開車遇到車輛故障，卻沒有把貨櫃斗移到不妨礙交通的地方，可能已經違規。

桃園縣警蘆竹分局南崁派出所副所長許煊焜說：「若違反《道交條例》第59條規定，故障未及時移置，最高可罰3千元，警方呼籲駕駛，遇故障應先放警示牌並報警，以確保安全。」貨櫃斗被駕駛丟包遺留在路中，所幸沒有造成現場人員傷亡，只是用路安全無小事，目前警方也已經通知駕駛到案說明。

