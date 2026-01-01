「蘆竹迎新 竹夢踏實」元旦升旗典禮 千人齊聚祈福新年





迎接中華民國115年元旦，桃園市蘆竹區公所今(1)日上午於蘆竹區南崁國中盛大舉辦「蘆竹迎新 竹夢踏實」元旦升旗典禮，邀集蘆竹區各里里民、各級學校學生代表及在地社團共襄盛舉，吸引逾千名鄉親到場參與，在莊嚴隆重的儀式中迎向嶄新的一年，共同祝願新年新氣象、蘆竹更美好。

活動現場洋溢濃厚的節慶與愛國氛圍，蘆竹區公所特別準備印有國旗圖案的精緻雨傘與小國旗分送給參與民眾，象徵對國家的祝福與認同。典禮在婦女團體、退伍軍人團體及藝文團體等蘆竹各界代表巧思裝扮下揭開序幕，眾人組成氣勢磅礡的大進場隊伍，護送國旗進場，展現社區凝聚力與對國家的敬意。



「蘆竹迎新，竹夢踏實」115年元旦升旗典禮國旗進場。





在全場逾千名民眾齊聲高唱中華民國國歌、國旗歌的歌聲中，青天白日滿地紅國旗冉冉升起，象徵博愛、犧牲、民權、平等與自強不息的精神，也為新的一年揭開充滿希望的序幕，現場氣氛莊嚴而感動人心。

升旗典禮後，由蘆竹區各校學生代表帶來精彩活潑的「創意競賽」表演，透過青春洋溢的演出，將愛國情懷與世代傳承結合，展現年輕世代的活力與創意，讓活動氣氛持續升溫。整場活動不僅串聯不同世代的共同記憶，也展現多元族群融合的城市樣貌，凝聚市民對桃園未來發展的共同願景。

此外，蘆竹區公所也結合在地市集，邀請攤商推廣農特產品與青創小物，讓民眾在參與典禮之餘，也能支持在地產業。現場並舉辦摸彩活動，準備液晶電視、自行車及蘆峰烏龍茶等豐富獎品，吸引民眾踴躍參與，為元旦活動增添熱鬧歡樂的高潮。

蘆竹區長李岳壇表示，今年元旦升旗典禮以「蘆竹迎新 竹夢踏實」為主題，期許在全體市民的支持與努力下，持續深化建設，將蘆竹區打造為幸福、共好、宜居的城市。新的一年，區公所也將在既有基礎上持續精進，為地方發展注入更多動能。他也藉此祝福所有市民身體健康、心想事成、快樂一整年，並祝願國家國運昌隆、萬事如意。

