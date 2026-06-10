蘆竹這路段土石滑落、樹倒占車道！改單線雙向通行

炎炎夏日，走到水果攤總能聞到陣陣芒果香。楊斯涵營養師的美味生活分享，在門診中，常常遇到糖友或是正在執行減醣計畫的個案苦惱地問：「營養師，芒果這麼甜，是不是熱量很高？我到底能不能吃？」其實，想要享受夏日限定的美味，只要選對品種、吃對份量，不論是控制血糖還是體重管理，都一樣可以安心吃！今天就來幫大家破除「越甜越胖」的迷思，一次看懂台灣常見7大芒果的營養差異。 最甜不一定最胖 愛文芒果竟是熱量最低 楊斯涵表示，很多人以為水果越甜，熱量和含醣量就越高。但從每100公克可食部位的數據來看，深受大家喜愛、甜度極高的愛文芒果，反而是熱量與含醣量的「最低雙料冠軍」！反觀帶有特殊龍眼香氣的黑香芒果，以及果肉飽滿的玉文芒果，才是真正的熱量與碳水炸彈。 7種常見芒果比一比 黑香、玉文熱量相對較高 ．黑香芒果：熱量66大卡/碳水16.9g (熱量與含醣量最高，需特別留意)．玉文芒果：熱量62大卡/碳水16.1g．土芒果：熱量54大卡/碳水14.2g．夏雪芒果：熱量約54大卡/碳水約13.5g (號稱芒果界LV)．金煌芒果：熱量52大卡/碳水13.9g．凱特芒果：熱量約50大卡/碳水約12.5g．愛文芒果：熱量

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