蘆竹驚見「貨櫃」橫躺路中！警揭真相：可開罰3千
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》
記者陳儒賢
桃園市蘆竹區中正路與南竹路口昨(22)日晚間20時43分許出現驚人一幕，一具巨大的貨櫃竟停留在車道中央，引發網友熱議。蘆竹警分局今日說明，該車疑似因故障導致車頭與車斗分離，司機一度駛離求援，雖然事後已由同行支援載走，但行為已違反交通法規，警方將通知駕駛到案說明。
警方表示，經調閱監視器後發現，該輛連結車行經中正路與南竹路口時，疑似因車輛機械故障，導致貨櫃斗與車頭意外分離。車頭在分離後先行駛離，2分鐘後雖回到現場嘗試連結，但因故障無法成功載離，隨後駕駛聯繫同行支援，直到21時25分才將貨櫃載離現場。
警方表示，汽車駕駛人駕駛汽車發生故障不能行駛，不設法移置於無礙交通之處可依道路交通管理處罰條例第59條之規定處1500元以上3000元以下罰鍰 ，以維護法律尊嚴與路人安全。
警方也呼籲，大型車輛駕駛在出門前一定要檢查車體結構確保安全，如不幸於道路上拋錨，應於第一時間在車後方放置警示標誌，通知後方來車，再通知拖吊，以確保交通安全。
