蘆竹龍安國小營養午餐原民小米入菜 學生認識多元飲食文化

桃園市蘆竹區龍安國小配合原住民族委員會與農業部共同指導之「國產原民小米文化進校園」計畫，試辦小米料理入學校營養午餐。圖：教育局提供

桃園市蘆竹區龍安國小配合原住民族委員會與農業部共同指導之「國產原民小米文化進校園」計畫，於本學期試辦小米料理入學校營養午餐。學校日前與午餐廠商合作，結合二年級生活課程「米粒魔術師」，舉辦了一場兼具文化與飲食教育的小米食農體驗活動，帶領孩子從「課本到餐桌」完整走讀小米文化，並於高年級營養午餐推出創意副菜「小米焗烤蔬菜」，獲得師生熱烈好評。

學童了解到小米不只是食材，更是原住民族歲時祭儀與信仰的核心作物。圖：教育局提供

活動以「五花八門的米食」揭開序幕，介紹台灣常見的穀類及多元米食。學生們驚訝地發現，小米料理不僅限於小米飯，還能變化為小米咖哩、小米拌麵、小米棒等豐富樣貌，展現傳統穀物的無限創意。在「認識原民小米」單元中，營養師劉容均從小米的產地、外觀、特色談起，引導學生實際觸摸小米，體驗不同於稻米的質感。學童了解到小米不只是食材，更是原住民族歲時祭儀與信仰的核心作物，在文化傳承中具有重要象徵。同時也向孩子介紹小米富含膳食纖維、色胺酸與多種維生素，是近年備受關注的健康穀物。透過「小米變變變」單元，讓學生看見從點心到糕點，小米已悄悄融入生活，是兼具營養與文化意義的良好食材選擇。

以行動支持原民文化與在地農產，打造更具文化力與永續意識的校園食農環境。圖：教育局提供

此次體驗活動的亮點，是深受學生歡迎的「搗小米」課程。孩子們分組上陣，透過敲打、搗製等步驟，實際體驗早年部落製作小米食品的過程。許多學生首次操作便驚呼連連，直呼「原來做點心這麼不容易」，也更加珍惜食物得來不易。課程最後的試吃時光更讓教室充滿歡笑與討論。品嘗手作小米麻糬後，二年三班導師謝翠盈表示，「平時孩子常吃麻糬，但第一次吃到自己親手搗的小米麻糬，對他們來說非常新鮮有趣。」班上的學生們也紛紛表示，「小米麻糬比想像中更 Q，還有一股特別的香味。」、「沾花生粉和砂糖甜甜的，超好吃。」

配合主題課程，龍安國小高年級營養午餐特別推出「小米焗烤蔬菜」創意副菜，以特調白醬烹煮小米，再搭配青花菜、玉米粒、培根等食材，最後覆上起司焗烤，將小米轉化為孩子喜愛的風味。活動期間，透過營養師入班宣導，與學生合影互動，讓飲食教育更加生動。五年三班導師李惠美指出，「透過味覺與文化的連結，孩子對小米的印象更加深刻，不再只是課本裡的名詞。」

龍安國小校長錢善盈說明，過去生活課程在介紹米食時，較少提到原民小米文化，此次透過原民會、農業部及教育局的支持，讓學校能以課程、活動與午餐同步深化文化認識，不僅豐富孩子的學習經驗，也讓國產小米成為營養午餐中的暖心亮點。

教育局表示，市府長期重視食農教育與多元文化學習，盼透過課程、活動與膳食的整合，讓孩子從日常飲食中認識在地農產、理解原民文化，並規劃試辦學校於十二月底前完成小米主題菜單設計，確保推廣成效並落實國產小米在校園的實際運用。此次響應原民會及農業部的小米進校園計畫，不僅有助於提升國產原民小米之使用量，更以行動支持原民文化與在地農產，打造更具文化力與永續意識的校園食農環境。

