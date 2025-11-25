蘆竹、大園警火速尋人、護童送醫 展現人民保母本色

天色暗氣溫驟降！女學生搭錯車，冰冷街頭迷途，警方火速尋回暖心護送。





桃園市警察局近日接連處理兩起急難案件，無論是迷途女學生在寒夜街頭徘徊，或是一歲男童突發急症、家長焦急求助，第一線員警皆展現「人民保母」的迅速反應與細膩同理心，在最緊要的時刻伸出援手，成功化解家屬的危難。

日前傍晚，蘆竹區海山路發生一起迷途案件。一名因疲累而搭錯公車的女學生，被載至陌生地點下車，天色漸暗、氣溫驟降，讓她孤身站在寒風裡不知所措。家屬因找不到人心急如焚，隨即向蘆竹分局外社派出所報案求助。

外社所員警鍾擎、徐佳宏接獲報案後，立即依據家屬提供的衣著特徵沿線搜索，不久便在海山路旁發現一名神情緊張的女學生。確認身分無誤後，兩名員警考量環境寒冷且天候不佳，立即將她帶返所內安置，並提供熱飲安撫情緒，待家長趕抵後順利將女兒接回。

家長見到孩子平安無事，激動連聲致謝，而這場因疲憊造成的迷途驚魂也畫下圓滿句點。蘆竹分局長楊贊鈞肯定員警迅速反應與同理心，強調警方不僅負責治安，更是市民在危難時刻最重要的依靠。

1歲男童急性腸胃炎抽蓄，大園警協助開道送醫。

另一頭的大園區亦在同日發生緊急警情。一對剛搬到大園的父母，因年幼兒子突發急性腸胃炎，症狀包括抽搐、僵直、意識不清，情況相當危急。由於不熟悉地方路況，也不知最近的急診在哪，夫妻倆只得匆忙衝進潮音派出所求助。

值班巡佐蔡孟志、警員王柏森了解狀況後，深知分秒必爭，立刻駕駛巡邏車開道，並全程鳴笛、開啟警示燈，加速疏通車流。原需 30 分鐘的路程，在員警協助下僅花 18 分鐘就成功抵達衛生福利部桃園醫院。男童經緊急治療後狀況已恢復穩定，家屬鬆了一口氣，感謝警方迅速協助，「沒有警方，就不可能這麼快把孩子送到醫院。」

大園警提醒，若遇到突發急症，民眾應優先撥打 119，但若遇特殊情況需要警方協助，也可迅速撥打 110，警方將全力提供必要支援。

桃園警方也再次呼籲民眾，不論是迷途、走失還是急難救助，只要有需要，務必立即向警方求助，警方將持續秉持「視民如親」的精神，守護每一個家庭的平安。

