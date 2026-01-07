蘆竹「溝」還是「橋」？台南北門路標凸槌 用路人啼笑皆非

台17線北向台南北門段和台南市道174線路口的新路標指示牌「凸槌」，方向指引往左標示成「蘆竹橋」。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕台17線北向台南北門段和台南市道174線路口的交通標誌路標指示牌「凸槌」，方向指引往左北門蘆竹溝的新路標竟成「蘆竹橋」，舊路標往「蘆竹溝」是正確的，新路標出錯，讓用路人啼笑皆非。

莊姓用路人說，設在台17線北門溪底寮段的新路標牌應該是最近新設，位在台17線、台南市道174線路口南側1個小路口，標示成往「蘆竹橋」；接近路口的舊路標牌往「蘆竹溝」，才是正確的行進方向指引，溝橋分不清？

部分用路人發現新路標指示錯誤，認為廠商施作有誤，公路局沒發現；有的則是以為記錯地名、走錯方向。哪裡冒出來的「蘆竹橋」，權責單位應趕快改正。

交通標誌路標指示牌，往左「蘆竹溝」才是正確的。(記者楊金城攝)

