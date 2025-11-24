蘆筍竟是「綠金」？一天可長30公分 專家：降血壓、排便神器 變現力強過稻米！

你愛蘆筍這一味嗎？它有助排便、降血壓，還能讓農民笑得出來。嘉義溪口鄉農地多數種稻，4年前華麗轉身，搭起棚子、轉種蘆筍，收成後賣進城市裡的超市，還同步研發蘆筍相關健康食品，變現力是稻米的5倍之多。蘆筍從快要在台灣消失變身為綠金傳奇的故事，正在發生中。

一株蘆筍的華麗轉身

在嘉義溪口鄉的稻田間，一場寧靜的農業革命正在發生。曾經，這裡的農民種植水稻，一分地年收入不到3萬元，年輕人紛紛離鄉謀生。如今，一根根從土裡冒出來的翠綠蘆筍，正改寫這個命運──同樣的土地，種植蘆筍的收益是水稻的5倍以上！

「這不只是種菜，而是為家鄉找到未來。」崙禾社會企業創辦人陳梧桐說，在2021年疫情期間，閒聊中讓他發現，當地資深農民除了會種稻子，年輕時期都有種植蘆筍的經驗，而那個時代的台灣，有一部分的外匯就是靠蘆筍出口賺來的。他抓住這個契機，決定重振曾經讓台灣享譽國際的「綠金產業」。

不只是蘭花！台灣曾是「蘆筍王國」

翻開台灣的農業經濟發展史，台灣聞名於世界的不只有蘭花，台灣也曾經是全球蘆筍罐頭霸主！陳梧桐說，日治時期大約在1930左右，曾試圖引進蘆筍，必須克服它原本生長在溫寒帶的條件，台灣憑藉「除母莖」技術，成為首個在亞熱帶成功種植蘆筍的國家，輸出量大，為台灣賺進不少外匯。

蘆筍小檔案：

生長神速：一天可長高30公分。

多年生作物：種一次可收成3～5年。

採收期長：每年3～8月，天天可採收。

綠金價值：營養豐富，經濟效益高。

蘆筍王國一度褪色 今朝符合ESG減碳排推廣

「現在國產蘆筍只佔台灣市場4成，我們要翻轉這個比例！」陳梧桐堅定地說。消費者若能認同蘆筍的營養價值，多多選擇在地蘆筍，不僅更新鮮，還能減少食物里程碳排，不必靠飛機或船舶從國外運來，真正實踐ESG理念，更能吃出地方創生的無限可能！

蘆筍一天可以長高30公分。（圖／崙禾社會企業提供）

營養師的綠金寶典

盧筍到底對健康有什麼好？營養師蔡宜方揭開蘆筍的營養密碼：

外食族：豐富膳食纖維解決排便困擾。

高血壓族群：鉀含量有助調節血壓。

糖尿病患者：含多醣類有助改善胰島素阻抗。

壓力大的上班族：保護神經系統，改善睡眠。

食用小叮嚀

蔡宜方提醒，有腎功能問題者需控制攝取量（蘆筍屬於中高鉀蔬菜）；而處於腸胃恢復期者，纖維可能刺激消化道，不宜多吃。如果是痛風族群，蘆筍嘌呤含量較高，建議汆燙後食用，可以降低嘌呤含量。

中醫師提醒蘆筍這樣吃

中醫如何看待蘆筍這一味呢？中醫師田騏嘉表示，如果火氣大、喉嚨痛、口苦、長痘子、眼睛紅者，可以選擇綠蘆筍來調節。炒來吃，或是打汁搭配薄荷、菊花和檸檬，對於清熱很有幫助。

若有痛風或高尿酸者，田騏嘉提醒，只能適量品嘗，不能貪多。

蘆筍從土地到餐桌的永續循環

崙禾社會企業目前正在複製成功模式，讓嘉義湖口鄉蘆筍田成為年輕人願意下田的選項之一。在技術傳承方面，邀請退休技師指導，無償傳授現代化種植蘆筍技術給有心投入的農民。

在品質把關方面，崙禾社企也緊抓「零農藥殘留」的標準不放，盯緊從農地新鮮直送消費者餐桌的每個環節。「比起進口蘆筍，絕對符合ESG低碳里程訴求，也就是當天採收、隔天到貨，減少碳足跡。」陳梧桐自信地說。

「我們的蘆筍一公布採收，常常就被鄉親搶購一空！」陳梧桐說，他還推出採摘蘆筍體驗課程，供外界預約，把觀光客帶進溪口鄉，開出另一個財源。這種「地方共好」的模式，正為台灣農村開創全新可能。從嘉義溪口鄉出發的綠金傳奇，不僅朝復興台灣蘆筍王國的榮耀而走，每一步也在寫下台灣農業發展的新篇章。

蘆筍選購小技巧

筍尖如毛筆般堅挺、未散開。

底部切口新鮮、不乾枯。

葉片包覆筍身、飽含水分。

冷藏保存：濕紙巾包覆底部，可保鮮一周。

◎ 圖片來源／崙禾社會企業提供

◎ 資料來源．諮詢專家／崙禾社會企業．田騏嘉中醫師．蔡宜方營養師

