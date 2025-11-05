蘆葦啟智中心師生手牽手踩街預告「蘆葦29攜手同遊」

蘆葦師生手牽手踩街去。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／新市報導

新市區五日上午街道熱鬧滾滾，蘆葦啟智中心的師生們手牽手穿梭在街巷內，預告著八日「蘆葦２９ 攜手同遊」，歡迎大家一起到蘆葦參加園遊會，同時也能力挺汰換交通車的募款活動。五日一群蘆葦師生頂著烈日變裝踩街，還把手中喜愛的氣球分享民眾，沿途歡喜喊著「來蘆葦玩喔」。

蘆葦啟智中心廿九歲了，為歡慶即將而立之年，五日中心全體師生與志工，以「蘆葦２９ 攜手同遊」為主題，舉辦變裝踩街活動，為週年慶的園遊會暖身，師生們打扮著亮麗，還有的扮公主、扮米奇和許多的卡通主角，以繽紛的造型隊伍，在新市大街小巷穿梭著，更熱情邀請社區民眾八日一起到蘆葦共度快樂的園遊會，享受美食、遊戲和精采的舞台表演。

具人氣角色的迪士尼三眼怪與巴斯光年、童話故事中的白雪公主、貝兒公主、艾莎公主與安娜公主，以及超夯的鬼滅之刃角色，都將藏著隊伍中，熱情與大家互動，蘆葦的大小孩也以最燦爛的笑容發放邀請卡，邀約社區居民「八日攜手一起來蘆葦玩」。蘆葦啟智中心人員表示，每一年蘆葦的生日，不只是中心的慶典，更是與社區共享的節日，今年園遊會還結合中心交通車汰換募款活動，希望讓更多人了解身心障礙者與早療家庭的需要，期待大家用行動支持、以愛心同行，為身障家庭築起更安全與便利的路。