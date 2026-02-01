蘇丹內亂以來首見 客機降落喀土穆國際機場

蘇丹當局表示， 一架客機1日降落在喀土穆國際機場(Khartoum International Airport)，這是自從蘇丹軍隊和敵對的準軍事組織「快速支援部隊」(Rapid Support Forces, RSF)在2023年4月爆發戰爭以來首見。

這架班機的到來，正值蘇丹軍方支持的政府宣布，在將重心遷往紅海城市蘇丹港(Port Sudan)的近3年後，將全面返回首都喀土穆。

蘇丹民航局(Civil Aviation Authority)發表聲明說，這架國營的蘇丹航空公司(Sudan Airways)旗下航班，載著乘客從蘇丹港抵達喀土穆國際機場，標示著在因為戰爭而暫停運作一段時間後，如今已經恢復機場營運。

根據當局表示，蘇丹總理伊德里斯(Kamil Idris)也在這班飛機上，但並未透露機上的確切乘客人數。

這場戰爭的初期對機場造成了嚴重破壞。在政府軍去年攻進喀土穆時，這座機場是「快速支援部隊」的最後據點之一。 (編輯:柳向華)