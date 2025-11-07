蘇丹內戰不斷！武裝分子闖空門性侵婦女 數萬人喪生

快速支援部隊於10月26日奪下北達佛州首府法希爾（El-Fasher）後，當地傳出有多起性暴力事件。（圖／翻攝自Google maps）





蘇丹與快速支援部隊（RSF）自爆發內戰以來，期間內發生不少武裝衝突，進而導致當地數萬人不幸身亡。快速支援部隊於10月26日奪下北達佛州首府法希爾（El-Fasher）後，除了迫使當地不少居民離開家園，更傳出有多起性暴力事件，有倖存者受訪直呼「在場沒有人可以阻止」。對此，聯合國及人權組織也示警，這些無止盡的屠殺，極可能構成戰爭罪與危害人類罪。

根據外媒《法新社》報導，在經過18個月的圍困，快速支援部隊於10月26日奪下北達佛州首府法希爾（El-Fasher）後，大規模搶劫、屠殺與性暴力事件頻傳。該城市在淪陷過後，援助物資無法進入、醫療設施全面停擺，使當地居民飽受無止盡的飢餓與砲火的摧殘。

有一名倖存女子阿米拉（Amira，化名）育有4名子女，她在臨時收容所時受訪指出，「你睡著的時候，他們會過來性侵你」、「這些性侵案都是在公共場合發生的大規模性侵，而且是當著所有人的面，但在場卻沒有人可以阻止」。阿米拉還提到，因為沒有錢支付給部隊，而被拘禁了2天。

阿米拉回憶起當時的景象，簡直完全映入眼簾，她表示「我親眼看到有些人付不起錢，於是快速支援部隊就帶走了他們的女兒」，更提到部隊還說過「既然你付不起錢，我們就帶走女孩」，如果家中有年幼的女孩，他們會立即把她帶走。

無國界醫生（MSF）表示，在先前快速支援部隊（RSF）襲擊鄰近的贊贊姆（Zamzam）難民營後，已有超過300名性暴力倖存者在陶威拉（Tawila）向醫療團隊尋求協助。該次襲擊在去年春天迫使超過38萬人流離失所。蘇丹社會福利部副部長伊薩克（Sulimah Ishaq）告訴《法新社》，在法希爾（El-Fasher）陷落的那一天，有300名女性慘遭殺害，「其中一些人在死前遭到性侵」。

針對慘無人道的性暴力行為，聯合國人權事務辦公室發言人塞夫．馬岡戈（Seif Magango）在日內瓦指出，有目擊者證實，「快速支援部隊人員持槍威脅，並挑選女性與女孩並對她們進行性侵」。

蘇丹快速支援部隊（RSF）自2023年4月便不斷與軍方交戰，自爆發內戰以來，蘇丹境內發生多起武裝衝突，導致當地數萬人不幸身亡，數百萬人被迫流離失所。聯合國表示，自艾法舍（El-Fasher）淪陷以來，已有超過6萬5千人逃離，其中包括超過5000人目前在陶威拉尋求庇護，目前那裡已收容超過65萬名無家可歸的人士。

