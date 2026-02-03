蘇丹內戰升溫 埃及捲入多方角力

記者丘學陞／綜合報導

英國「中東之眼」網站2日報導，埃及近期在與蘇丹接壤的邊境擴大部署無人機，並參與對蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）的打擊；外界憂心外國勢力進一步捲入，將使蘇丹內戰更趨複雜。

埃及南部與蘇丹北部接壤，報導分析衛星影像發現，埃及正在南部東奧韋納特沙漠、緊鄰邊境的空軍基地，擴建基地設施並部署土耳其製「奇襲者式」（Akinci）無人機，以打擊蘇丹「快速支援部隊」（RSF）。

埃及原先多表示中立，並公開呼籲蘇丹穩定，但近期RSF快速攻城掠地，讓埃及擔憂遭衝突波及，尤其在RSF攻占蘇丹西部的法舍後，開羅當局態度發生重大轉變，除在數月內多次派出有人機、無人機對RSF部隊、駐地、車隊等發動空襲外，也擴大對蘇丹政府軍的支援。

《紐約時報》分析，蘇丹政府軍主要獲得沙烏地阿拉伯的支持，RSF則從阿拉伯聯合大公國取得武器等支援，如今還捲入埃及等鄰國，恐怕將使這場持續超過千日、造成1200萬人流離失所的內戰變得更加複雜，並演變成多方角力的戰場。

埃及擴建南部基地，並部署無人機打擊蘇丹「快速支援部隊」。（達志影像／路透社）