蘇丹內戰幼兒園遭無人機轟炸！33童喪命

蘇丹2023年4月爆發內戰，導致許多平民流離失所。（示意圖／路透社）





蘇丹南科爾多凡州卡洛吉鎮一所幼兒園4日遭無人機轟炸，釀成33名孩童死亡慘劇。當地醫療組織與政府軍都指控，這起悲劇是由與政府軍交戰的「快速支援部隊」（RSF）發動，但該組織目前尚未針對此事回應。

根據《BBC》報導，蘇丹政府軍和快速支援部隊原是合作關係，但因權力鬥爭，2023年4月兩方變成敵對勢力，因此爆發內戰。科爾多凡州卡洛吉鎮一間幼兒園4日遭無人機轟炸，造成至少50人喪命，其中33名是年幼孩童。即便醫療組織「蘇丹醫師網絡」和政府軍指控，是「快速支援部隊」所發動的攻擊。根據親政府軍的外交部說法，幼兒園遭無人機連續兩枚飛彈攻擊，之後趕往救援的平民與醫護也遭到波及，場面相當慘烈。

快速支援部隊並未針對幼兒園遭襲擊事件做出回應，不過反控政府軍隔天在達佛地區使用無人機，攻擊靠近查德邊界的阿德雷口岸油料庫，造成平民傷亡與重大財損，指控軍方故意阻斷援助物資。追蹤當地戰況的「蘇丹戰爭監測」研究團隊則指出，阿德雷攻擊確實造成平民死傷，市集也受到嚴重破壞，不過軍方目前尚未對達佛地區的指控作出回應。

聯合國兒童基金會發言人也對此表達強烈譴責，痛批「在學校殺害孩童，是對兒童權利最殘忍的侵犯」，呼籲各方立即停止攻擊，並允許人道救援安全進入，協助迫切需要幫助的民眾。

