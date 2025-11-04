蘇丹內戰延燒！RSF將進軍歐拜伊德 ICC正式展開戰爭罪調查

難民在蘇丹塔維拉的營地裡領取食物。（圖／達志／美聯社）

在蘇丹（Sudan）西部達佛（Darfur）地區淪陷後，準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces，RSF）正準備展開新一輪進攻，導致數以千計的平民再度逃離家園。聯合國（United Nations）於2日晚間發布警告，隨著這場準軍事攻勢持續，蘇丹內戰引發的人道災難正急遽惡化。

據卡達《半島電視台》（Al Jazeera）報導，RSF由外號「哈米提」（Hemedti）的達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）將軍領導。該組織於同日發布影片宣稱，正「集結龐大兵力，準備即將解放北科爾多凡州（North Kordofan）首府歐拜伊德（el-Obeid）。」

歐拜伊德位於蘇丹中部，達佛以東。目前該城仍由蘇丹正規軍控制，但雙方已明顯進入決戰準備狀態。影片中，1名手持武器的RSF士兵自誇「我們的所有部隊都已在巴拉（Bara）集結」，該地距離歐拜伊德僅約50公里。

根據國際移民組織（International Organization for Migration，IOM）於2日發布的報告，僅10月31日1天，就有超過1,200人從北科爾多凡州的巴拉與烏姆拉瓦巴（Um Rawaba）逃離。

自上週以來，該地更有超過36,800人被迫流離失所。IOM進一步指出，在南科爾多凡州（South Kordofan），光是1日就有約360人自阿巴西亞（Abassiya）與德拉米（Delami）被迫逃離，且隨著局勢「極度緊張且變動迅速」，預料仍將有更多人流離。

達佛北部首府法希爾（el-Fasher）的人道危機更為慘烈。據聯合國估計，僅在上週末，就有8,631人被迫逃離該地。自10月26日RSF在歷經18個月圍困後奪下這座達佛最後1個主要城市以來，累計已有超過7萬人流離失所。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發言人杜加里克（Stephane Dujarric）10月31日在紐約表示，自RSF奪取巴拉以來，已出現「嚴重違規行為」的報告，包括多名紅新月會（Red Crescent）志工遭草率處決。

目前，數以萬計飢餓、絕望的平民仍被困在法希爾城內。許多難民下落不明，未能抵達塔維拉（Tawila）或其他附近地區。3日流傳於網路的影片顯示，法希爾周邊道路上遍布屍體。

聯合國與多家國際援助機構已核實多起倖存者的證詞，他們指出RSF部隊在當地進行大規模處決、酷刑、強姦與性虐待，甚至綁架人質勒索贖金。

《半島電視台》記者摩根（Hiba Morgan）在北方城市阿德巴（al-Dabbah）報導時指出：「許多逃難者告訴我們，他們在RSF佔領法希爾前就聽聞許多慘絕人寰的故事。有些人在試圖離城時被攔下，男性親屬被RSF帶走或拘禁。」她補充：「有人甚至在社交媒體上看到親人被RSF處決，也有人親眼目睹砲擊後留下的無頭或殘缺屍體。」

對此，「糧食安全階段綜合分類」（Integrated Food Security Phase Classification，IPC）於3日宣布，法希爾與南科爾多凡州首府卡杜格利（Kadugli）已正式陷入饑荒狀態。這一聯合國支持的全球飢餓監測機構指出，達佛與科爾多凡另有20個地區正面臨極高的饑荒風險。

截至9月，約有37.5萬人已生活在饑荒條件下，另有630萬人處於極度飢餓、隨時可能陷入饑荒的狀態。IPC警告，若沒有停火協議與安全的人道走廊，將有更多蘇丹民眾死於飢餓與營養不良。

在蘇丹北方州（Northern State）的阿德巴，大批蘇丹難民持續湧入。許多人已多次逃難，但仍計劃再次前往城郊難民營，因擔心戰火會追上他們。

「街上滿是屍體，」從法希爾逃出的阿卜杜拉（Yahya Abdullah）在阿德巴接受採訪時透露，「RSF士兵用機槍掃射街上所有人，甚至包括孩子。我聽見其中1人說：『把他們全殺了。』」據悉，他與4名孩子倖存，但其妻子日前死於RSF的無人機攻擊。

位於荷蘭海牙的國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）於3日宣布，已正式對RSF展開戰爭罪調查。ICC檢察官在聲明中表示，正「立即採取行動，保存並收集相關證據，以供未來起訴使用」，針對RSF攻陷法希爾後發生的罪行展開調查。

ICC指出，這些暴行是「整個達佛地區長期暴力模式的一部分」，可能構成「戰爭罪與危害人類罪」。調查重點包括針對特定族群的攻擊、以性暴力作為武器的強姦與虐待、綁架、無差別攻擊平民以及襲擊醫療設施。

ICC副檢察官娜莎特（Nazhat Shameem Khan）早在6月簡報中就曾指出，「有合理理由相信，達佛地區不僅已出現戰爭罪與危害人類罪的情事，且仍在持續。」

