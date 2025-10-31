蘇丹內戰惡化 婦產醫院「460人遭屠殺」地獄畫面曝

法舍民眾逃離家園。（圖／美聯社）





蘇丹2023年4月爆發內戰，近日出現重大轉折，遭其中一方圍困18個月的城市法舍被攻下，隨後便傳出許多屠殺平民的消息，其中一間婦產科醫院更傳出有共460名病患與陪伴者遭槍殺，震驚全世界。

蘇丹內戰自2023年4月15日起爆發，主因在 2019年4月政變後，現任國家元首及過渡主權委員會主席布爾漢（Abdel Fattah Abdelrahman Burhan）與前任過渡主權委員會副主席達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）間政見不和與軍權地位矛盾等問題導致。

蘇丹內戰主要為布爾漢領導的政府軍「蘇丹武裝部隊 SAF」以及達加洛領導的準軍事民兵組織「快速支援部隊 RSF」兩方交戰，迄今已造成超過15萬人死亡，1400萬人流離失所。

戰事爆發至今日傳出重大轉折，政府軍位於蘇丹達佛地區的最後一個據點法舍（El Fasher, Darfur）歷經18個月圍困，於今年10月26日被快速支援部隊攻下，隨即便傳出屠殺平民的暴行，政府軍一方指控快速支援部隊在攻下後短短48小時內，處決超過2000名手無寸鐵民眾，且大部分都是老弱婦孺。

由於達佛地區相較蘇丹其他地方，大多數居民屬非阿拉伯族群，讓外界憂心20年前針對特定種族的暴行重演，耶魯大學公衛學院人道研究實驗室（HRL）在分析衛星影像後，也得出「法舍似乎遭受針對非阿拉伯社群的系性與有意種族清洗」，各種屠戮指控不斷傳出。

此外，最近一起大規模殺戮，甚至引起世界衛生組織（WHO）的關注，據傳當地唯一仍部分運作的醫療機構沙烏地產科醫院（Saudi Maternity Hospital）在28日遭大規模屠殺，超過460名病患及陪伴者在醫院內遭槍殺，其中包括許多婦女和兒童。

對此，世界衛生組織指出「當地暴力升高、圍困持續，糧食短缺及疾病蔓延奪走眾多平民性命，其中包括兒童，使原本就脆弱的醫療體系瀕臨崩潰，我們以最嚴厲立場譴責這些對醫療機構可怕的攻擊，並呼籲各方尊重醫療設施的神聖地位」，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也呼籲當地立即停止軍事行動升級。

截至今日，蘇丹內戰在國際社會多方斡旋下仍未有緩和趨勢，被聯合國形容為「全球最嚴重人道危機」，且有分析指出，蘇丹目前實質上已處於分裂狀態，未來要重整恐怕十分困難。