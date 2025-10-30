蘇丹內戰持續叛軍攻進醫院 屠殺逾460人多為患者及家屬

這是日前由武裝團體RSF公布在社群網路的自拍影片，可以清楚看到地上有大批遭槍殺人員的遺體，RSF人員則是以對空鳴槍表達慶祝。原本在21世紀初期「達夫危機」之後被納入蘇丹政府軍的RSF，2023年4月爆發最新一波內戰後就與政府軍脫鉤，並被指名為恐怖團體。

2025年上半年，政府軍雖然在東部的首都喀土木取得上風，但位於西部的達夫地區，RSF則持續攻城掠地，10月下旬佔領了法希爾，隨即傳出駭人聽聞的屠殺行為。

廣告 廣告

聯合國發言人杜雅里克說道，「蘇丹達夫州傳來令人震驚的消息，超過460人遭殺害，多半是病人與家屬，地點為法希爾市的紹德婦產科醫院。日前還發生多起攻擊與綁架醫護人員的事件。在最近的這起攻擊之前，世衛組織證實蘇丹發生185起攻擊事件，造成1204人死與416人受傷亡，包括醫護人員與患者，這是2023年4月衝突爆發以來的統計。」

對於外界的傳聞與指控，RSF領導階層不否認有屠殺事件發生，但卻宣稱那是部份官兵軍紀失控所致。

蘇丹快速支援部隊指揮官達加洛表示，「他們攻擊民眾，不准人們工作。但我們的調查委員已抵達法希爾，他們將立即展開調查，將越權與涉及犯罪的官兵繩之以法。」

由於武裝團體控制當地，通訊與交通完全斷絕，因此外界只能從衛星照片和逃往外地的難民口中，探聽大屠殺的狀況，同時這起事件到底有多少人喪命目前也無從查證。外電引用的聯合國數字，有超過460人被殺害，也有的報導說已經多達2000人死亡。