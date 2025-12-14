蘇丹內戰持續惡化 聯合國維和部隊遇襲至少6死

聯合國世界糧食計畫署2024年在蘇丹達富爾地區的一輛援助卡車。路透社



孟加拉軍方表示，在蘇丹南部艾卜耶（Abyei）的一個聯合國基地遭到無人機空襲轟炸，至少有6名孟加拉維和部隊人員喪生，8人受傷。

在週六（13日）一份聲明中，孟加拉軍方說：「該地區局勢仍然不穩定，與恐怖分子的衝突仍在進行中。」聲明補充，當局正在盡力為傷者提供醫療救治和救援行動。

孟加拉是聯合國維和特遣部隊的最大派遣國之一，其部隊長期部署在艾卜耶這個位於蘇丹和南蘇丹之間、存在爭議的不穩定地區。

週日，孟加拉軍方進一步在一份聲明中表示：「分離主義武裝團體昨日（週六）從當地時間下午約3:40至3:50，對蘇丹艾卜耶聯合國維和特遣部隊所屬的卡杜里（Kadugli）後勤基地發動了無人機攻擊。」

蘇丹與南蘇丹是在進行數十年的血腥內戰後，在2011年正式分家，南蘇丹獨立。而蘇丹本身從2023年又陷入另一場內戰，叛軍「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）曾企圖奪取首都喀土穆。

蘇丹政府軍指控，週六對聯合國基地發動的無人機轟炸襲擊，就是RSF叛軍的行為。

