蘇丹內戰是「商業戰爭」？ 國家被「私有化」專家：軍閥全力爭奪資源

蘇丹總統府遭到砲擊。(資料照片) 圖 : 翻攝自央視新聞

[Newtalk新聞] 蘇丹武裝部隊 ( SAF ) 與快速支援部隊 ( RSF ) 於 2023 年 4 月 15 日爆發激烈衝突，吹響了第三次蘇丹內戰的號角，雙方至今仍在相互爭鬥。然而，有中國專家分析認為，此次蘇丹內戰並非源自於政治分歧、民族矛盾或意識形態對立，而是兩個大型武裝集團爭奪國家資源展開的「殘酷商業戰爭」，質疑交戰雙方可能都不想輕易的讓戰爭劃上句點。

任職於中國重慶交通大學的研究員「行走的骨頭」近期透過《騰訊網》發布文章，針對蘇丹內戰的形成原因以及未來走向進行分析，認為此次蘇丹內戰已經無法使用傳統的「內戰」進行描述，而是「一個國家在被徹底的私有化後，兩個巨大的武裝企業集團為了爭奪國家資源進行的殘酷商業戰爭」。

廣告 廣告

蘇丹「快速支援部隊」( RSF )近期宣布佔領北富爾達爾州的首府法西爾市，並對該市發動大規模屠殺。圖為 RSF 成員。 圖：翻攝自 @Goukouni5348 X 帳號

「行走的骨頭」表示，雖然外界將 2023 年 4 月 15 日訂為第三次蘇丹內戰的起點，但蘇丹的崩塌早在過去幾十年的時間內就已逐漸顯現。「行走的骨頭」稱，在蘇丹建國的過程中，統治者們為了維持國家的治理並應對內部的叛亂，選擇採取「分而治之」的策略，在削弱 SAF 權力的同時，扶植後來成為 RSF 的「金戈威德」民兵部隊。

「行走的骨頭」指出，在蘇丹當局的扶植下，「金戈威德」民兵透過在蘇丹國內執行安全任務的方式，逐漸獲得了針對當地金礦的控制權。隨後，「金戈威德」民兵以黃金為基礎逐漸壯大，對蘇丹社會產生了巨大的影響力，並於 2019 年時，與 SAF 合作共同推翻蘇丹政府，並建立了新的文官政府。

蘇丹西部達佛（Darfur）地區目前仍持續發生戰爭罪與危害人類罪，營養不良兒童數量翻倍。 圖：翻攝自 X

然而， SAF 與 RSF 卻在 2021 年時，再度聯手發動政變，軟禁了文官政府的官員，為新任蘇丹政權畫下了句點。隨後，雙方針對國內資源的分配爆發嚴重衝突，最終敲響了蘇丹內戰的喪鐘。

「行走的骨頭」強調， SAF 與 RSF 現在已經不是為了國家利益而戰的軍隊，而是兩股追求利潤的龐大「經濟－軍事複合體」，前者掌握蘇丹的國防工業、農業、基礎設施建設與銀行業務，後者則透過黃金出口強化軍事實力，並成立傭兵集團，將戰爭服務出口至海外其他國家。

「蘇丹武裝部隊」與「快速支援部隊」兩軍持續派出坦克、重砲在城區激烈交戰，情況相當危急。 圖：翻攝自央視新聞

在 SAF 與 RSF 的激烈鬥爭下，蘇丹人民甚至喪失了從國際社會獲取人道主義援助的權力。「行走的骨頭」指出，由於 SAF 與 RSF 雙方都會蓄意搶劫救援物資並襲擊人道主義工作者，甚至封鎖敵方控制區的援助准入，國際社會對蘇丹的援助評定以從原先的無人救援逐漸演變為「不可救助」，「對雙方來說，平民的飢餓都是逼迫對方盡早屈服的籌碼」。

「行走的骨頭」總結認為，在兩股經濟－軍事綜合體的激烈競爭下，蘇丹這個曾經的非洲第三大國已經成為一片「被戰爭嚴重耽誤的無主之地」，推測蘇丹可能再也無法建立統一的政府，重新邁向和平，「對雙方來說，停火的代價可能遠比繼續維持戰爭還高昂的多」。

蘇丹內戰，當地的一處牲畜市場遭到砲擊，多人死傷。 圖 : 翻攝自央視新聞

「行走的骨頭」強調，蘇丹的土地上如今只剩兩個「裝備精良且以營利為目的的安保公司」，持續爭奪著一塊巨大無主資產的獨家經營權。「在這片土地上，暴力不僅是實現政治目標的手段，更是一門生意。只要還能開採黃金，還能利用港口收費，透過戰爭形成的商業模式就能持續下去」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「走出去就能奪冠」？墨西哥小姐爆冷加冕 環球小姐深陷操控醜聞風暴

硬是不說誰買的! 俄稱首批蘇-57戰機已出口 還加入戰鬥 專家猜買主是「它」....