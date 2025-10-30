蘇丹內戰爆種族滅絕！RSF攻陷法希爾後「屠殺平民」釀至少1500死

「快速支援部隊」的士兵。（圖／達志／美聯社）

「蘇丹醫師網路」（Sudan Doctors Network）29日指出，非洲國家蘇丹（Sudan）西部北達佛州（North Darfur）首府法希爾（el-Fasher），近日遭前蘇丹獨裁者巴席爾（Omar al-Bashir）於2013年組建的「快速支援部隊」（Rapid Support Forces，RSF）攻陷，且RSF在過去3天內已至少殺害1500人。

據《半島電視台》（Al Jazeera）報導，「蘇丹醫師網路」長期追蹤蘇丹內戰情勢，形容當前狀況是「1場真正的種族滅絕」，「今日世界所見的屠殺，是1年半前法希爾慘案的延續，當時有超過14,000位平民死於轟炸、飢餓與非法處決。」該組織指出，這些襲擊屬於「有意且系統性的殺戮與滅絕行動。」

與此同時，耶魯大學（Yale University）「人道主義研究實驗室」（Humanitarian Research Lab，HRL）也公布了新的衛星影像，顯示在RSF拿下法希爾後，地面上出現許多與人類遺體大小相符的堆積物，以及大片血色區域，顯示可能有大規模屠殺發生。

對此，HRL執行主任雷蒙（Nathaniel Raymond）形容這是「前所未見的暴力」。他向《半島電視台》透露：「屠殺規模極為龐大，從圍繞法希爾的土堤與城牆，到達拉賈烏拉（Daraja Oula）等特定街區、醫院與人道設施。我們在高解析影像中看到長度約1.5至2公尺的物體橫躺在地面上，而這正是人類身體的標準長度。」

這張由「空中巴士國防與太空公司」（Airbus Defence and Space）拍攝的衛星圖像顯示，在蘇丹法希爾，1處被RSF佔領的前兒童醫院附近，散落著疑似遺體的物體。（圖／達志／美聯社）

他補充：「36至48小時前，這些物體還不存在，現在卻遍佈整座城市。」雷蒙警告，這場屠殺預示RSF在進軍東部時，可能會在達佛及北科爾多凡州（North Kordofan）等地進行類似的屠殺。

自2023年以來，RSF與政府軍「蘇丹武裝部隊」（Sudanese Armed Forces，SAF）陷入血腥內戰，已造成數萬人死亡、超過1200萬人流離失所。RSF於26日突破長達17個月的包圍，攻克SAF在北達佛州的最後1個據點法希爾。法希爾的淪陷使RSF幾乎完全掌控整個達佛地區，引發外界憂慮蘇丹可能再次分裂，這距離南蘇丹（South Sudan）獨立建國僅逾10年。

蘇丹政府29日表示，自城市陷落以來，已有至少2000人喪生。援助機構也接獲可信的報告指出，這些暴行包括就地處決、在逃亡路線上襲擊平民、逐戶搜捕，以及針對婦女與女孩的性暴力。

蘇丹政府還指控RSF在奪取城市期間攻擊清真寺中的平民。蘇丹政府人道援助官員阿爾達姆（Mona Nour Al-Daem）指出：「在民兵入侵法希爾期間，超過2000位平民喪生，他們針對清真寺志工及紅新月會成員進行攻擊。」

《半島電視台》駐喀土穆（Khartoum，蘇丹共和國首都）記者摩根（Hiba Morgan）指出，根據社群媒體上由RSF拍攝的影片顯示，戰士們朝試圖逃離的平民開槍。她補充，最新1段令人震驚的影片表明，RSF戰士確實在法希爾的沙烏地醫院（Saudi Hospital）內處決病人。倖存者指出，當時至少有500人躲入醫院避難，其中包括醫護人員。

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，沙烏地婦產醫院（Saudi Maternity Hospital）已有超過460人遇害，WHO對此「極度震驚與憤慨。」「蘇丹醫師網路」也指控RSF戰士於28日「冷血地殺害沙烏地醫院內的所有人，包括病人、照護家屬以及醫護人員。」

對此，沙烏地阿拉伯、埃及、卡達、土耳其與約旦等國皆譴責RSF在蘇丹犯下的暴行。沙烏地表達「深切關注」並呼籲RSF保護平民；埃及要求立即達成人道停火並承諾協助蘇丹度過危機。

土耳其要求停止在法希爾的戰鬥，保障人道援助通道安全，同時譴責「對平民的暴行」，呼籲透過對話達成和平。卡達也譴責「駭人聽聞的違法行為」，敦促盡速展開談判。埃及、土耳其與卡達則重申支持蘇丹的統一與主權，約旦亦呼籲克制並立即停火。

RSF至今尚未對這些指控做出回應。該武裝組織起源於2000年代達佛戰爭中臭名昭著的「金戈威德部落民兵」（Janjaweed，阿拉伯語意為「騎兵隊」），該民兵組織曾被控在當地犯下種族滅絕罪行。美國政府也已認定RSF及其盟軍在當前戰爭中犯下種族滅絕罪。

前蘇丹過渡政府官員易卜拉欣（Ahmed Ibrahim）則分析，RSF原本應該整合進SAF，但因「地緣政治」與「內部政治」因素而引發了這場內戰。他坦承：「許多人押注RSF將取代SAF，掌控國家資源，進而控制整個蘇丹。」

易卜拉欣強調，這場內戰還涉及國際勢力對蘇丹「稀土礦產與紅海（Red Sea）海岸線」的爭奪，尤其它們被用來向東非國家出口牲畜和其他資源，企圖「剝奪蘇丹的國家資源」。他說：「這不僅是2位將軍之間的權力鬥爭，而是重塑整個區域秩序的地緣政治衝突。」

