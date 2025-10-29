蘇丹內戰疑爆大屠殺！傳已2000人喪命

▲蘇丹近年內戰不止，準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）日前於政府軍手中奪下重要城市法希爾（El-Fasher）後，傳出爆發大規模屠殺事件。圖為當地難民營。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 蘇丹近年內戰不止，準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）日前於政府軍手中奪下重要城市法希爾（El-Fasher）後，傳出爆發大規模屠殺事件，引發外界擔憂。不過，RSF並未承認針對性殺害平民的指控。

根據《BBC》報導，聯合國認為有可信的報告顯示，RSF正在城內進行處決行動，耶魯大學「人道研究實驗室」透過衛星影像監測蘇丹狀況，認為有證據顯示該地出現疑似「逐戶清剿」的大屠殺，成堆的屍體被集體處決，但RSF堅持否認上述說法。

自2023年4月以來，蘇丹內戰已造成至少數萬人死亡，約1200萬人流離失所。RSF圍攻法希爾長達18個月，導致受困城中的數十萬平民陷入饑荒危機，隨著法希爾被攻下，這可能標誌著蘇丹內戰進入重要的轉捩點。

耶魯大學「人道研究實驗室」表示，衛星影像能夠看見法希爾「成堆的屍體」，這要麼代表當地正在進行集體處決，要麼就是試圖逃離城市的民眾前仆後繼地在突破口被狙擊手攔截射殺。

耶魯大學「人道研究實驗室」實驗室執行主任雷蒙（Nathaniel Raymond）表示，衛星證據顯示地面出現大片明顯的血泊，「現在發生的殺戮的恐怖、規模和速度是我從事這項工作二十五年來從未見過的」，認為只有當年的盧安達大屠殺能夠比擬。

支持蘇丹政府軍的「聯合部隊」（The Joint Force）28日指控，自法希爾陷落以來，RSF已處決超過2000名平民，但目前尚沒有獨立機構證實這項消息，RSF也反駁稱這是捏造的指控。

不過，《BBC》有訪問到成功逃離法希爾的居民，有居民聲稱自己的數位親戚被聚集到一處後遭到集體殺害，且由於通訊管道被切斷，無法與任何城內的家人聯絡，「我們不知道那些還活著的人發生了什麼事」。

聯合國秘書長古特雷斯表示，他對法希爾目前的局勢「深表關切」，並譴責任何違反國際人道主義法行為。聯合國人權事務高級專員圖爾克表示，法希爾發生基於種族主義的暴行的風險正快速增加，有收到多份報告顯示RSF正在城內執行處決，但RSF堅稱他們殺害的是政府軍的軍人。

