蘇丹內戰血腥衝突 法舍城種族滅絕危機

非洲國家蘇丹，長年內戰動亂。民間準軍事組織，快速支援部隊(RSF)，近日攻陷政府軍的重要據點，西部城市，法舍，並已有超過2000名無辜百姓遭到處決，血跡甚至從衛星畫面中，都清晰可見。蘇丹內戰，起因為軍系相爭。國際移民組織指出，已有超過3萬6000人逃離法舍城。但聯合國表示，仍有約18萬平民受困城內，人道組織擔憂，恐爆發種族滅絕事件。

擁槍慶祝攻下政府軍的重要據點。犯下駭人罪行的蘇丹民兵，快速支援部隊，血洗西部的法舍城，不僅處決超過2000名手無寸鐵的平民，就連醫院裡的400多名病患，也全不放過。

目擊者 伊斯梅爾：「這些人把我們300位平民聚集起來，帶到1個水庫附近，騎著駱駝和摩托車的人，把我們圍攏起來，然後在那裡殺害我們。」

幸運躲過死劫。蘇丹內戰，起因為軍系相爭，以及宗教、種族和資源衝突。

聯合國及人道組織擔心，法舍城陷落後，恐爆發種族滅絕事件。

聯合國秘書長發言人 杜雅里克：「我認為，聯合國安理會，發出強而有力的明確訊息，至關重要，我們呼籲停止戰鬥，呼籲保護平民，並呼籲，直接暢通無阻地提供人道援助。」

民眾慘遭槍決，土地也被鮮血染紅，血跡甚至從衛星畫面中，都清晰可見。

民眾 哈桑：「就算他們不殺你，飢渴也會要了你的命，他們狠狠毆打我們，把我們的衣服丟在地上，而施暴的那個男孩(民兵)，年紀可能比我女兒還小。」

民眾 愛哈邁德：「我們希望(民兵)對法舍的圍城，能盡快解除，並希望能夠運抵更多的糧食援助。」

國際移民組織指出，已有超過3萬6000人逃離法舍城。但聯合國表示，仍有約18萬平民受困城內，處境令人擔憂。

