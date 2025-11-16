蘇丹內戰「上千萬人流離失所」！ 川普非洲特使：盼以外交結束全球最大人道危機

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

北非國家蘇丹自2023年爆發內戰後，戰火持續延燒，美國總統川普（Donald Trump）的非洲特使布洛斯（Massad Boulos）在15日向媒體指出，蘇丹內戰是「全球最大的人道危機」，盼藉由外交手段推展和平。

蘇丹內戰導致近1200萬人流離失所。（圖／美聯社）

根據法新社報導，由蘇丹政府軍與蘇丹準軍事部隊：快速支援部隊（RSF）進行的血腥內戰，已造成數萬人喪命，更導致近1200萬人流離失所。近期快速支援部隊更在圍攻西部戰略重鎮法希爾（El-Fasher）的18個月間，傳出大規模屠殺與性暴力事件（法希爾已於10月被快速支援部隊攻占）。

目前美國正敦促內戰雙方停戰，布洛斯在卡達首都杜哈受訪時指出，就人道層面而言，蘇丹內戰是目前全球最大，且最嚴重的人道危機。然而目前內戰雙方都不買單美國的停火提案，蘇丹政府軍表明將持續作戰，至於快速支援部隊雖同意人到停火，但卻持續進行攻勢。

蘇丹原本是非洲第一大國，不過在2011年南蘇丹獨立後，領土大量萎縮。政局則在長期把持國政的總統巴席爾（Aḥmad al-Bashīr）於2019年下台後漸趨不穩，並在2023年4月中正式爆發內戰。

