蘇丹內戰10月死亡數創新高 人道危機持續惡化

自2023年4月，快速支援部隊RSF和政府軍脫鉤互打後，蘇丹民眾就不得安生。

蘇丹民眾說道，「一出城門沿路都是屍體，一路延伸到加里，有人渴死、有人累死、有人失血而死。」

根據非政府組織統計，2年半來，這波內戰奪去將近5萬條人命，其中超過1萬5千人是平民，光是今（2025）年10月就有1545人喪命，創下單月新高。

聯合國副發言人哈克指出，「人道事務廳警告，北達夫州暴力情勢仍在升高。」

RSF在西部達夫攻城掠地，10月下旬佔領法希爾，還傳出在醫院大開殺戒，血腥暴行引發更大的逃難潮。

法希爾民眾表示，「沿路看到許多屍體，婦女、年輕人，但沒人能埋葬他們。」

聯合國副發言人哈克另提道，「塔維拉正收容數10萬名逃離法希爾和周邊地區的居民。」

只是就算躲過槍砲，不代表就能熬過生存磨難。

無國界醫生人員哈內巴莉認為，「由於缺乏醫療器材與抗生素，大多數傷口惡化感染需要再次手術。」

無國界醫生指出，醫療院所遭攻擊，讓不少蘇丹民眾受傷也無處可醫，許多地方就連最基本的水與食物都十分匱乏。

哈內巴莉另說道，「從營養角度來看，100%的兒童都有營養不良，約有一半是嚴重營養不良，情況極為嚴峻，所有病患都營養不良。」

聯合國警告蘇丹有數百萬人流離失所、醫療體系接近崩潰，正面臨當前全球最嚴重的人道危機，擔心8月霍亂疫情再起，已緊急在10座公共供水站加裝氯化設備，但杯水車薪，除了需要國際加大援助，更呼籲蘇丹衝突各方遵守人道規定，保護平民放物資通行。





