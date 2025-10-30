蘇丹叛軍被控闖醫院屠殺 至少460死
蘇丹內戰持續延燒，叛軍「快速支援部隊」被指控屠殺平民，傳出他們近日攻下西部大城法舍後，突擊當地一家醫院，造成至少460人死亡。
世衛秘書長譚德塞對此感到震驚，要求部隊立即停止攻擊醫療機構，蘇丹政府軍則宣稱，法舍有2千多個平民遭屠殺身亡。對於相關指控，快速支援部隊強調會展開調查，並對犯下罪刑的士兵及軍官追究責任。
國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／陳盈真
更多台視新聞網報導
蘇丹內戰疑爆屠殺平民血洗醫院 至少2千死「土地染紅」
蘇丹西部村莊發生山崩！慘遭滅村1000多人死亡 僅1人倖存
蘇丹港遭襲擊多起爆炸 聯合國物資被燒毀
其他人也在看
李強談十五五：做強國內大循環不是不要國際循環
（中央社台北30日電）中國國務院總理李強今天在人民日報撰文，談「十五五（2026到2030年）」時期經濟社會發展規劃。他說，「做強國內大循環絕不是不要國際循環」，要加快形成更具競爭力和安全韌性的國內國際雙循環。中央社 ・ 11 小時前
川習會登場 川普預期會談成功習近平肯定美促和平
（中央社韓國釜山30日綜合外電報導）美國總統川普今天在韓國釜山與中國國家主席習近平會面時表示，他預期與「強硬談判者」習近平的「會面將非常成功」。中央社 ・ 11 小時前
葉騰帶領D66國會選舉勝出 有望成荷蘭首位同志總理
（中央社海牙29日綜合外電報導）荷蘭中間派政黨領袖、38歲的葉騰（Rob Jetten）在所屬政黨民六六黨（D66）今天於國會選舉中取得驚人成果後，有望成為荷蘭史上最年輕且首位公開出櫃的總理。中央社 ・ 13 小時前
荷蘭國會大選 出口民調：中間派領先極右派
（中央社海牙29日綜合外電報導）在歐洲極右勢力日益壯大的情況下，荷蘭今天提前舉行的國會大選備受矚目。出口民調顯示，選民似乎冷落了極右派領袖懷爾德斯（Geert Wilders），轉而支持中間派政黨。中央社 ・ 16 小時前
5百萬粉絲Coser「超活潑行為」遭轟！自掏34萬買道具、向嫦娥道歉挽回粉絲
中國抖音網美「我不叫龍蝦」日前受邀參加《王者榮耀》角色扮演，其中Cosplay嫦娥時因大跳熱舞、吐舌頭、摸其他Coser肚臍，被網友指控不符合遊戲中人物設定遭到炎上；對此我不叫龍蝦也向網友表示歉意，另外不收取本次活動出席費，將額外花約人民幣8萬（約新台幣34萬元）為玩家購買嫦娥道具。鏡報 ・ 11 小時前
重返核競賽？普丁剛測試末日魚雷 川普隨即宣布「恢復核試驗」！
川普於美東時間29日在他的社群平台「Truth Social」上發文表示：「由於其他國家正在進行核試驗計畫，我已指示戰爭部，開始在平等的基礎上測試我們的核武器。這一過程將立即展開。」這項宣告發表的時間點格外敏感，距離川普與中國國家主席習近平於南韓會晤僅不到1小時。這次會...CTWANT ・ 11 小時前
川習會睽違6年登場！兩人見面握手近30秒 兩國官員齊上談判桌
美國總統川普與中國國家主席習近平今（30日）在南韓釜山舉行睽違6年的「川習會」，雙方希望在數月的貿易緊張後穩定關係。川普上任後再度祭出關稅手段，中方則以限制稀土出口反制，令這場會面格外受到矚目。鏡新聞 ・ 11 小時前
川習會將在釜山登場 反中民眾場外示威
（中央社記者廖禹揚首爾30日專電）美國總統川普及中國國家主席習近平今天將在韓國釜山進行會談，傳聞可能是會面場所的金海國際機場鄰近道路一早就出現反中民眾示威。中央社 ・ 13 小時前
烏軍苦守東部大城波克羅夫斯克 俄增兵包圍戰事告急
（中央社基輔29日綜合外電報導）烏克蘭軍方及開源情報分析人士今天表示，烏克蘭部隊正艱難抵禦俄羅斯對烏東大城波克羅夫斯克（Pokrovsk）日益激烈的攻勢。中央社 ・ 23 小時前
荷蘭國會大選 極右派與親歐中間派政黨旗鼓相當
（中央社海牙30日綜合外電報導）荷蘭昨天提前舉行國會大選，根據已開出逾9成的選票結果，極右派領袖懷爾德斯（Geert Wilders）所屬的自由黨（PVV）與一個親歐的中間派政黨在這場激烈選戰中勢均力敵。中央社 ・ 8 小時前
督促政府落實兩公約 國家人權委員會發布評估意見
為了落實「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」的推動與監督，國家人權委員會今（30）日上午辦理兩公約第4次國家報告獨立評估意見發表會。除了協助國際審查委員瞭解我國人權現況，也期待透過公開發表的方式，督促政府正視結構性問題。公視新聞網 ・ 7 小時前
川普認了！美憲法不許總統尋求第3任 直嘆：可惜
美國總統川普到底會不會再競選總統？一直是外界好奇的話題。而昨天（29日）他在「空軍一號」上，又被記者問到這個問題，川普親口證實，他不會再尋求第三個任期。鏡新聞 ・ 14 小時前
蘇丹內戰惡化 叛軍掌控達佛地區
記者賴韋廷／綜合報導 蘇丹政府軍總司令柏罕27日證實，政府軍已從北達佛州的首府法舍撤離，意味準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）已完全掌控達佛地區。 「半島青年日報 ・ 1 天前
水利局「智慧防汛系統」奪獎 宋德仁曝：防汛反應時間提早2小時
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市府憑藉全國首創的「智慧防汛系統」，將繁複的防汛工作濃縮進一支手機，運用AI與大數據即時監測、預警與指揮，全面提升防災效率。憑藉這項創新成果，新北市府水利局昨（29）日榮獲2025年媒體機構的治理卓越獎環境保護組首獎，成為全國唯一獲獎的水利單位，展現以科技打造韌性城市的強大實力。 水利局長宋德仁表示，過去防汛工作...匯流新聞網 ・ 10 小時前
微軟設定失誤導致雲端中斷 客戶端網站異常
（中央社華盛頓29日綜合外電報導）微軟公司（Microsoft）表示，因「無意間的設定變更」影響了旗下廣泛使用的Azure服務，以致雲端用戶今天遭遇大規模服務中斷。中央社 ・ 17 小時前
地面被血水染紅！蘇丹2000人遭殘殺 專家：堪比盧安達大屠殺
蘇丹爆發大屠殺，至少2000名平民遭殺害！據《衛報》28日報導，軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces，RSF）在上周末奪取蘇丹達佛（Darfur）西部城市艾勒法舍（El Fasher），英國耶魯大學透過衛星看到蘇丹國內遍布屍體、街道因鮮血變成紅色，學者表示這堪比盧安達式的屠殺。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大谷再登板機會？答案「是有的」！表態願中繼、羅伯斯：不排除G6、G7再投
體育中心／季芸報導道奇「二刀流」大谷翔平在世界大賽G4登板後，接下來還有沒機會先發？答案應該「是有的」！除了大谷確表態，願意在接下來的比賽中以「中繼身份」登板，同時道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也在G5開賽前表示，大谷翔平有可能會在G6或G7視情況再度登板。FTV Sports ・ 13 小時前
毛豬禁宰！宜蘭「三民大飯店」店休5天 肉羹老店限量供應
非洲豬瘟禁宰禁運至下月6日，宜蘭宣布再加1週「禁運」外地豬，宜蘭知名大鍋滷味店礁溪「三民大飯店」撐不住沒貨源，公告只能撐到本週日，下週一起將店休5天；肉羹老店「阿娘給的蒜味肉羹」避免斷貨，也限量供應外帶組合包，目前店休至本月31日。營業超過30年的「三民大飯店」，位在礁溪鄉省道旁，每到假日大排長龍，自由時報 ・ 9 小時前
國慶日收回鑰匙 男友抓狂開瓦斯放火女友家
林姓男子與王姓女友感情出現問題，林男揚言輕生，女友報警將他送醫並收回租屋處鑰匙，林男不爽，竟把瓦斯搬進房內，打開瓦斯桶讓瓦斯逸散，再點燃香煙引發大火，林男被救出送醫撿回一命，但被檢察官依公共危險罪起訴。檢方指出，今年國慶日當天凌晨兩點，林男（47歲）與王女鬧分手，林男在王女租屋處揚言輕生，女友見他情自由時報 ・ 12 小時前
關懷據點開得多、撐不久 陳啟能要求新北市府編列「永續營運補助」
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市議員陳啟能昨（29）日於議會總質詢中，關注三重區及全市社區關懷據點運作情形，指出年度新增388億元預算，主計處強調要「基礎建設加倍、計畫推動加速、社會福利加碼」，但實際上，基層最需要的社區關懷據點仍面臨「開得多、撐不久」的問題，補助只夠「開門」，卻不足以「開飯」。 陳啟能指出，全新北市目前有614個關懷據點，其...匯流新聞網 ・ 9 小時前