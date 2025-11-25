蘇丹四號零檢出？6千支潤唇膏封存 「無患子」質疑原廠詐騙

潤唇膏已經封箱，由衛生局人員貼上封條封存，業者發現潤唇膏原料當中疑似含有蘇丹紅4號（圖／TVBS）

台南無患子生技公司，發現自家販售的＂古寶亮澤修護潤唇膏＂其中一批次產品疑似添加蘇丹四號，主動通報衛生局封存近６千支的產品，強調問題商品沒有流入市面，但也喊冤，質疑新加坡原廠提供零檢出報告詐騙，希望政府向星國政府進一步追查。

潤唇膏已經封箱，由衛生局人員貼上封條封存，業者發現潤唇膏原料當中疑似含有蘇丹紅4號（圖／TVBS）

衛生局人員已對這批潤唇膏進行封存，在箱子上貼上封條。無患子生技公司發現潤唇膏原料中疑似含有蘇丹紅4號後，立即主動通報並採取下架回收措施。業者表示，他們收到許多資訊，感到非常困惑，特別是新加坡原廠提供的產品檢驗報告顯示蘇丹四號為零檢出，但現在卻被發現添加了這種物質。

出現問題的是古寶亮澤修護潤唇膏，代工廠在今年10月中，就通知原料可能有問題，公司預防性暫停銷售並下架（圖／TVBS）

無患子研發經理莊雅雯表示，原廠至今仍堅持他們沒有添加蘇丹紅，她認為這可能是一起國際型詐欺案件。莊雅雯強調，無論是代工廠還是品牌方都是受害者，希望政府能為代工廠和品牌商發聲，協助他們向新加坡政府進行進一步追查。

儘管原廠堅稱產品沒有添加蘇丹紅，業者仍自主送檢，但因採用食品級檢驗標準而未被採納。11月4日，公司聯繫主管機關表達困境，直到17日化妝品標準檢驗方法才定案。業者在23日主動送檢，同時通報衛生局進行封存。

原廠還是很堅硬的態度說，他們沒有加蘇丹紅，我們都覺得原廠是在詐騙，幸好有問題潤唇膏，都在廠內未流入市面（圖／TVBS）

莊雅雯再次確認，這批共6000支的問題唇膏全數仍在廠內，並未流入市面。無患子生技公司強調，只有這一批次的潤唇膏有問題，其餘產品皆正常。針對已訂購過「古寶亮澤修護潤唇膏」且有疑慮的消費者，公司承諾無條件提供退款退貨服務，展現對產品負責的態度。

