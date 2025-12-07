蘇丹幼兒園爆「無人機轟炸」50死！33名幼童慘死引譁然

蘇丹幼兒園爆「無人機恐攻」50死，33名幼童慘死引譁然。示意圖／東方IC

蘇丹南科爾多凡州卡洛吉鎮（Kalogi）一間幼兒園4日發生一起無人機恐怖襲擊事件，一共造成50人死亡，包含33名孩童、4名婦女，多名醫護人員到場救援，更遭到第二波轟炸攻擊，引起譁然。醫療組織蘇丹醫師網絡（Sudan Doctors' Network）與軍方指控，這起無人機攻擊是由在蘇丹內戰中，與軍方對抗作戰的準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces，RSF）所發起。

蘇丹醫師網絡於臉書粉專發文痛批，這起針對幼兒園兒童進行慘無人道的殺戮，一共造成50人慘死，其中包含33名幼童，多數民眾、救護人員趕到學校支援，更遭到了二度攻擊。

蘇丹醫師網絡表示，這場恐攻再次證實「快速支援部隊」以恐嚇平民、逼迫其流離失所為目的的刻意政策，「他們在其他地區常用這樣的手法進行迫害」，呼籲政府、國際社會應立即啟動相關機制，制止持續發生的人權侵害，並保護手無寸鐵的平民。

根據《BBC》報導，聯合國兒童基金會（United Nations International Children's Emergency Fund，UNICEF）發言人葉特（Sheldon Yett）痛批，在學校殺害兒童「是對兒童權利的駭人侵犯」，認為兒童不應該成為衝突事件中的受害者，呼籲各方立即停止攻擊，並允許人道主義援助安全無阻地前往事發地點，幫助幫需幫助的民眾。

根據追蹤蘇丹衝突狀況的研究機構「蘇丹戰爭監測」（Sudan War Monitor）報告，這起攻擊造成民眾傷亡，一處市場也深受其害，造成了重大破壞。

遭點名為幕後兇手的「快速支援部隊」並未回應此事件，不過同時也指控軍隊5日使用無人機襲擊達佛（Darfur）一處市場，目的是炸毀蘇丹與查德邊境的阿德雷（Adre）過境點一處燃料庫。

對此，軍方尚未就該事件發表評論，相關報導無法證實，實際狀況仍有待進一步釐清。



