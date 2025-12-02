蘇丹擬出借海港 俄軍插旗紅海恐成地緣角力新戰場

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）按蘇丹官員說法，蘇丹軍政府向俄羅斯提出一項為期25年協議，讓俄軍使用蘇丹港以在非洲建立第一座海軍基地，在關鍵紅海航道旁取得前所未有的立足點。

華爾街日報指出，這項協議若敲定，將成為莫斯科的戰略利多，進一步深化在非洲影響力，對美國而言則是令人不安的發展；美方一直希望阻止俄、中掌控非洲港口，以免他們能就地整補、維修軍艦，甚至可能封鎖重要海上通道。

蘇丹官員表示，根據軍政府10月提交俄方的一項25年提案，莫斯科將獲准在蘇丹港（Port Sudan）或另一處尚待公布的紅海海濱設施，駐紮最多達300名官兵，並能泊靠最多4艘軍艦，包括核動力艦艇。俄國還能憑藉這層關係優先取得利潤豐厚的蘇丹國內採礦權；蘇丹是非洲第三大產金國。

俄國屆時將能從蘇丹港有效監控往返蘇伊士運河（Suez Canal）的海上航路。全球約12%的貿易往來是透過這條連結歐、亞的捷徑。

蘇丹官員表示，軍政府藉允許俄國長期使用境內設施，換取優惠價格取得俄國先進防空系統及其他武器，以便繼續與叛軍「快速支援部隊」（RSF）作戰。

蘇丹一名軍方官員表示，他們確實需要新的武器補給，但與俄羅斯達成協議，又會衍生與美國和歐盟關係受衝擊問題。

美方國安官員對俄羅斯可能在紅海建立基地感到憂心。俄羅斯海軍行動目前受限於缺乏可補給與維修的海外不凍港；若能在利比亞或紅海獲得基地，俄國軍艦將可在地中海與印度洋停留更長時間，突破目前限制。

俄國若在利比亞或蘇丹港設立基地，除可擴大軍事投射範圍外，還能取得難以量化的無形好處。曾在非洲指揮美軍特戰部隊的退役美國空軍少將希克斯（Mark Hicks）表示，俄羅斯若在非洲擁有基地，就能有更高國際威望與影響力，提升談判籌碼。（編譯：陳亦偉）1141202