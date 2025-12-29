蘇丹爆種族滅絕危機 聯合國籲各界伸援

記者潘紀加／綜合報導

聯合國26日示警，指出蘇丹自2023年4月爆發內戰後狀況持續惡化，目前正面臨嚴重「種族滅絕」危機；估計有逾2100萬人面臨飢荒，加上醫療系統瀕臨崩潰，因此呼籲各界擴大人道援助、緩解危機。

「半島電視臺」（Al Jazeera）報導，隨著蘇丹內戰即將屆滿1000天，戰火持續蔓延，已造成約15萬人死亡、近1400萬人流離失所，並引發嚴峻人道、安全、糧食及健康等多重危機；相關援助機構數據指出，估計至少有逾2100萬人面臨嚴重飢餓，此外還有近80萬名5歲以下幼童，也面臨嚴重的急性營養不良問題。

廣告 廣告

聯合國表示，蘇丹的氣候和環境，利於蚊子繁殖，導致瘧疾、登革熱等疫病盛行，然因當地醫療機構多次遭到戰火波及，導致藥品和物資長期短缺，更缺乏維持醫療服務運作所需的資金和人力資源，使醫療系統瀕臨崩潰，亟待各界伸援。

報導則說，世界衛生組織正持續與國際夥伴合作，並已累積提供約3000噸、價值近3330萬美元（約新臺幣10.4億元）醫療物資，致力改善難民處境。但鑑於戰火未消，聯合國秘書長古特瑞斯26日也發表聲明，敦促蘇丹政府軍與準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）立即停戰，讓外界擴大運送物資，緩解人道危機。

聯合國示警，蘇丹內戰引發糧食等嚴峻危機，呼籲盡速停火。（達志影像／美聯社資料照片）