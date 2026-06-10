蘇丹男當街行凶！北愛爾蘭掀反移民暴力示威

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▲英國北愛爾蘭日前發生蘇丹籍男子當街持刀傷人，引發當地反移民暴力示威。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 英國北愛爾蘭日前發生一名蘇丹籍男子持刀行凶，導致一名40多歲男性眼睛重創，臉、背部砍傷。此案引爆當地反移民抗議與暴力衝突，大批民眾縱火焚燒民宅、公車，架設燃燒路障。

移民當街持刀行凶 欲斬首多人制止

據CNN報導，此波反移民抗議的起因，是北愛爾蘭首府貝爾法斯特8日發生當街砍人案，一名30歲的蘇丹籍男子在光天化日下，持刀砍殺另一名40歲男子。

「英國轉折點」（Turning Point UK）等社群媒體發布的網傳影片可以看到，一名渾身是血的持刀男子將被害人壓制在地，被害人拼命掙扎，但嫌犯仍持續朝其頭部和頸部瘋狂猛刺。

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一旁民眾驚恐直呼「快離開他，你這隻該死的老鼠！」「他想砍掉他的頭！他正在割他的頭！」隨後多名熱心人士衝上前制止，一名男子揮舞木棍痛擊凶嫌，才成功解救受害者。

▲英國北愛爾蘭日前發生蘇丹籍男子當街持刀傷人。（圖／翻攝自Ｘ／TPointUK）

民眾嚇到送醫 凶嫌被控謀殺

有居民受訪時直言，「簡直就像恐怖電影裡的場景」，部分目擊者更因目睹這場殘酷襲擊，嚇到身體不適送醫。

目前該男子已被控企圖謀殺、持有刀械以及恐嚇殺死他人等罪名。警方調查顯示，該嫌犯於2023年2月從巴黎飛抵 Dublin（都柏林），隨後進入北愛爾蘭。他抵達後便立即申請政治庇護，並獲准在英國合法居留至2028年。嫌犯預計於週三正式出庭受審。

引爆反移民暴力示威 馬斯克轉發助長

這起持刀襲擊案在貝爾法斯特引發反移民示威，週二晚間，大批蒙面群眾聚集首府多個區域，縱火焚燒民宅、公車、汽車並架設燃燒的路障。鄰近的紐敦阿比及基爾基爾也陸續傳出汽車遭縱火的災情。抗議浪潮也蔓延至英格蘭、威爾斯和蘇格蘭等其他英國城市。

▲英國北愛爾蘭日前發生蘇丹籍男子當街持刀傷人，引發當地反移民暴力示威。（圖／美聯社／達志影像）

政府譴責排外暴力 議員批種族迫害

在社群平台上X，反移民與右翼人士利用該起持刀襲擊案的影片，煽動群眾上街。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）等右翼人士也加入呼籲示威的行列。

北愛爾蘭及英國政府官員也發聲譴責反移民暴力衝突，英國首相施凱爾形容該襲擊「令人作嘔」，強調對街頭暴力「絕不姑息」。

貝爾法斯特國會議員漢娜（Claire Hanna）批評，「這簡直是一場針對特定種族的迫害與暴動（pogrom）。我們看到有男人挨家挨戶敲門，純粹只因膚色就要求外國人滾出去。」

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