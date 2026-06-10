蘇丹籍難民持刀砍傷路人 掀北愛爾蘭反移民示威

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英國北愛爾蘭8號晚間，一位蘇丹籍難民當街持刀砍傷路人，導致受害男子全身多處重傷。消息曝光後，瞬間引爆當地民眾長期對難民政策的不滿，大批示威者上街抗議、焚燒車輛，讓整個城市陷入混亂。

數百人上街怒吼 縱火燒車、砸窗爆激烈衝突

暴動導火線是8號晚間，一位蘇丹籍難民當街持刀砍殺路人，導致該名男子臉部、眼睛，以及背部多處重傷，警方初步調查，排除這起攻擊與恐怖主義有關，但嫌犯的難民身分還是引爆民眾怒火，抗議聲浪一路延燒到倫敦。

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英國北愛爾蘭的貝爾法斯特9號發生大暴動，數百名反難民示威者走上街頭，大喊「把他們趕回去」口號，四處焚燒車輛，整個城市一片混亂。

民眾上街抗議難民政策。圖／路透社

反移民聲浪延燒倫敦 當局呼籲冷靜

政府與警方再三呼籲民眾保持冷靜，並停止轉發行凶影片，以示對家屬的尊重。

英國首相施凱爾在社群發文，痛批這起事件令人作嘔且駭人聽聞。北愛爾蘭事務大臣班恩也表示，呼應首相的發言，街頭絕不容許這種暴力行為，現在每個人都有責任呼籲冷靜，並讓警方履行職責。

北愛爾蘭警局助理局長韓德森表示，這起殘忍的攻擊震驚社會，對此向大眾保證，安全是首要任務，因此今晚及未來幾天，北愛爾蘭各地都將部署更多警力。

英國改革黨黨魁法拉奇說，「很抱歉，我們居然這樣濫發身分，就像發糖果一樣，隨便給那些沒嚴格審查的人，我強烈懷疑，這種人根本就不該待在英國。」

這場攻擊，恐怕也將更加劇英國族群對立，讓當地右翼勢力再度抬頭。

國際中心／單柏涵 編譯 責任編輯／洪季謙

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