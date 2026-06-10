蘇丹籍難民街頭持刀傷人 引發北愛蘭首府反移民示威潮

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巴士遭民眾放火燒毀，最終燒到只剩骨架，北愛爾蘭首府貝爾法斯特街頭9日陷入混亂，大批反移民群眾在路上焚燒垃圾桶跟巴士作亂，黑色濃煙飄散，導致北愛多個地區交通癱瘓，且縱火範圍有擴大趨勢，北愛爾蘭官員呼籲民眾冷靜。

北愛爾蘭首席部長歐尼爾（Michelle O'Neill）表示，「我認為，今天我們所有共同站在這裡的人，集體關注的核心絕對是呼籲大家保持冷靜。」

這波騷亂起因於8日深夜，一名獲得難民身分的30多歲蘇丹籍男子，在貝爾法斯特街頭當街持刀傷害一名40多歲男子，導致被害人眼睛、臉部跟背部多處受重傷，當下有英勇民眾試圖阻止犯行，行凶的蘇丹男子已遭警方逮捕，但影片在網上流傳後，點燃反移民群眾怒火，憤怒情緒也在倫敦街頭爆發，數十名極右派群眾9日發動街頭示威，大喊反移民口號與不滿警方的標語。

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北愛爾蘭警局助理局長韓德森（Ryan Henderson）說明，「嫌犯目前已被拘留，現階段警方並未尋獲其他涉案嫌疑人，此外案發現場已查獲一把疑似為菜刀的凶器。」

根據北愛警方的訊息，行凶男子2023年從巴黎進入愛爾蘭首府都柏林，之後再進入北愛爾蘭的貝爾法斯特，同時獲得難民身分，能居留到2028年，目前北愛警方將此案定調為重大事件，初步排除為恐怖攻擊，行凶原因有待調查。

英國改革黨黨魁法拉吉（Nigel Farage）說道，「我們所知道的全部就是他獲准了居留權。抱歉，但我們現在簡直是在濫發這類身分，我們把這種身分像發糖果一樣，隨便發給那些未經妥善審查的人，我非常懷疑這個人根本就不該留在英國。」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）痛批這起事件令人作嘔且駭人聽聞，北愛爾蘭5大政黨領袖也發表聯合聲明譴責暴力，呼籲民眾停止散布行兇影片，以免對受害者家屬造成二次傷害。該男子被控犯下謀殺未遂等3項罪名，預計當地10日將出庭受審。

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