蘇丹紅之亂二審加重刑罰 劉慶士判坐牢6月罰260萬

曾讓全台陷入蘇丹紅毒辣椒粉之亂的罪魁禍首之一，新北市保欣企業負責人劉慶士，高院將他判刑6月。（本報資料照片）

新北市保欣企業負責人劉慶士於民國112年從大陸進口辣椒粉，被驗出含有蘇丹色素卻仍繼續販售，一審依違反《食品安全衛生管理法》販賣有毒或含有害人體健康物質的食品罪判刑6月，可易科罰金，但公司不罰；二審台灣高等法院認為他是故意犯罪，18日加重改判不能易科罰金的6月徒刑，且併科罰金260萬元；保欣公司也判罰金300萬元。可上訴。

劉在112年11月12日，以保欣公司名義向大陸地區天慧公司訂購1萬3000公斤的紅辣椒粉一批，其中販賣給小磨坊公司的3000公斤辣椒粉，經小磨坊公司驗出含有違法的「蘇丹3號」色素成分並退貨後，劉竟轉賣該批辣椒粉，後因下游廠商得知辣椒粉含有蘇丹3號色素成分，於是封存或退貨，未續向保欣公司訂購。

一審認定劉是過失犯，依過失犯罪輕判6月，可易科罰金，且因過失犯而不罰公司；二審高院認為，劉男長期經營辣椒粉相關進口業務，明知辣椒粉是民眾日常飲食調味所需，若含有蘇丹3號色素將有害人體健康，影響食品安全重大，但他得知小磨坊公司把含蘇丹3號色素之辣椒粉退貨後，為求順利售出以賺取利潤，竟未依公司機制再行複驗，也未告知下游廠商而逕將辣椒粉出貨販賣，是故意為之。

合議庭認為，該批蘇丹紅辣椒粉即時遭衛生局查緝及新聞媒體報導，幸未繼續流入市面，考量劉協助辦理退貨但未賠償被害人等犯後態度，本案販賣辣椒粉數量尚非甚鉅，劉慶士尚未實際取得利益，將他改判刑6月，併科罰金260萬元，並就保欣公司部分科以罰金300萬元。