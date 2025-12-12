蘇丹紅事件擴大 國產、進口共39項化妝品中標

台灣日前爆發化粧品檢出禁用色素「蘇丹紅」事件，波及範圍持續擴大。食藥署今天(12日)公布新增2項進口化妝品與16項國產化妝品驗出「蘇丹4號」，其中包括知名品牌NARS修護霜與國產沛美生醫機能水等，累計至今，共有13家國產業者使用到問題原料，相關問題化妝品共39項。

食藥署日前根據國際風險訊息，查獲我國進口化妝品中含有工業用色素「蘇丹4號」，並進一步查出台灣化妝品原料進口商「亦鴻企業有限公司」從新加坡輸入問題原料，供貨給10多家業者，並於11月底公布由這些業者製造的20項問題產品清單。

事件發生後，食藥署與地方衛生局擴大查核市售輸入化妝品，12日再公布2項進口化妝品驗出「蘇丹4號」，分別為美國與韓國製造的知名化妝品牌「NARS 裸光賦活超能修護霜」與「艾多美凝萃撫紋萬用棒」，2項進口問題產品均已下架回收。食藥署副署長王德原說：『(原音)其中一項是食藥署會同衛生局擴大查核市售輸入化粧品，衛生局自艾多美股份有限公司抽樣，由韓國製造且仍在國內流通之「艾多美凝萃撫紋萬用棒」，經食藥署檢出禁用色素蘇丹4號。另一項為法倈麗股份有限公司，主動通報由美國製造之「NARS 裸光賦活超能修護霜」自主檢出蘇丹4號，並已主動下架回收。』

此外，王德原表示，食藥署與衛生局持續追查「亦鴻企業有限公司」下游業者其他批原料及產品，部分業者同步自行送驗，結果再驗出4批原料含有「蘇丹4號」，共涉及16項國產化妝品，包括沛美生醫公司的「山花精萃活膚機能水」、采伊美學公司的「胜肽護髮精油(免沖洗)」等，相關產品皆已自主下架。

王德原強調，在首波化妝品驗出「蘇丹4號」後，使用「亦鴻公司」原料的製造業者便已全面自主下架相關產品，因此，此次新增的16個品項之前在市面上便已無流通，現在只是確認檢驗的確有問題後，公布這些產品清單。

王德原表示，截至目前，「蘇丹紅」問題原料共波及國內13家化妝品業者，累計驗出39項「蘇丹紅」化妝品，包括輸入3項、國產36項。

王德原強調，食藥署與地方衛生局將持續追查，以確保相關產品安全無虞。