蘇丹紅再爆！台南衛生局封存5,977支潤唇膏

台灣化妝品「蘇丹紅」風暴再擴大！食藥署今（25）日公布，「亦鴻企業」進口的3批紅色複方原料驗出禁用色素蘇丹四號。台南市衛生局火速稽查，無患子公司已主動下架回收「古寶亮澤修護潤唇膏」，並封存5,977支問題產品；將寶實業確認未使用到問題原料。另一家業者因通知較晚仍在稽查中。衛生局提醒民眾，如買到疑似產品或使用後身體不適，務必馬上停用並就醫。

台灣化妝品「蘇丹紅」風暴越燒越大！食藥署今日再公布最新檢驗結果，發現「亦鴻企業有限公司」進口的3批紅色複方原料，竟含禁止使用的「蘇丹四號」色素，讓地方衛生單位緊急拉警報。台南市衛生局一接獲訊息，立刻依名單逐家查核。

衛生局指出，「無患子生技開發有限公司」已主動啟動下架回收「古寶亮澤修護潤唇膏」，稽查人員下午進入廠區，當場封存同批號產品5,977支，後續也會盯緊業者回收的進度，確保問題產品不會再流入市面。

另一家「將寶實業股份有限公司」也在名單內，不過實際查核後發現，並未使用到這次含蘇丹紅的問題原料。至於第三家業者因中央通知較晚，目前仍在稽查當中，詳細情況會再進一步對外說明。

衛生局也提醒民眾，若家中剛好買到同批號、或使用化妝品後出現紅腫、癢、刺痛等不適症狀，務必要立刻停用，並盡速就醫、洽詢皮膚科醫師。

