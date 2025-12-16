蘇丹紅再現！越南彩虹胡椒粒檢出違規 食藥署：已全數銷毀

邊境查驗今(16)日公布，越南彩虹胡椒粒檢出蘇丹紅，已全數退運銷毀 圖：食藥署／提供

[Newtalk新聞] 邊境查驗今(16)日公布最新結果，多項進口食品因檢出致癌物或農藥超標遭攔截。其中，越南「彩虹胡椒粒」驗出非法定著色劑蘇丹色素四號，全數銷毀；法國高價乾酪大腸桿菌超標，美國莎莎醬則殘留農藥環氧乙烷。食藥署強調，本次共8項違規產品均已在邊境退運或銷毀，將持續嚴格把關食品安全。

本次違規名單中最受關注的，是由自越南進口的「彩虹胡椒粒(ASSORTED PEPPER)」，被檢出含有非法定著色劑蘇丹色素四號。食藥署說明，這批由SALT ODYSSEY SINGLE MEMBER P.C.製造、總重53.76公斤的香料，因蘇丹色素屬法規明定的不得使用物質，違反食品安全衛生管理法第15條，已依規定全數銷毀，成功阻絕於境外。

進口高級食材也出現衛生疑慮，法國進口「乾酪(VACHERIN MONT D'OR PM HT DOUBS)」，在5個樣品檢測中，大腸桿菌含量分別為28、150、28、150及20 MPN/g，其中有樣品數值超過100 MPN/g的法規限值。食藥署指出，該批總重9.6公斤的乾酪不符規定。此外，泰國「炒粿條(THANYATHORN PAD MEE KORAT ORIGINAL FLAVOR)」則檢出甜味劑糖精0.12 g/kg，因非屬准用範圍，180公斤貨品同樣須退運或銷毀。

知名品牌的調味品與生鮮蔬菜同樣未能過關。美國知名「莎莎醬(MEXI CHOICE SALSA MILD)」檢出農藥環氧乙烷0.1 mg/kg；美國「西芹(FRESH CELERY)」則驗出賽安勃0.01 ppm。另外，中國進口的「辣椒碎(DRIED CHILLI CRUSHED)」檢出二‧四地0.24 ppm。食藥署表示，上述產品皆不符農藥殘留容許量標準，全數依法處置。

其餘不合格名單還包括重金屬與動物用藥違規。中國「竹笙(LONG NET STINKHORN)」檢出鎘3 mg/kg，高於菇蕈類限量的2 mg/kg；巴拉圭進口的「冷凍牛肚(FROZEN OFFALS BOVINE ABOMASUM BLEACHED)」則檢出不得使用的動物用藥硝基呋喃代謝物SEMICARBAZIDE 3.2 ppb。食藥署強調，所有不符合規定的商品皆已在邊境攔截，未流入國內市場，請民眾放心。

