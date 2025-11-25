蘇丹紅化妝品再增「2品項」 食藥署重罰原料進口商500萬元

食藥署今（25）日再度公布蘇丹紅化妝品最新清查結果，更新統計至今共涉及20項產品。食藥署表示，除了要求所有受影響產品立即全面下架、不得販售之外，也針對原料進口商「亦鴻企業有限公司」裁處新台幣500萬元罰鍰。

食藥署指出，聯同地方衛生局連日清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」及其下游12家業者，更新統計至今共涉及20項產品，並已要求所有受影響產品立即全面下架、不得販售。本案因違反《化粧品衛生安全管理法》第6條第1項規定，屬第1級回收，並依「化粧品回收處理辦法」啟動第1級回收程序，要求製造或輸入業者於14日內完成回收作業；屆期未完成者，將依同法第24條處新臺幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰。食藥署也將持續與地方衛生局共同督導，確保市面上無違規產品流通。

蘇丹紅化妝品再增2品項。圖／食藥署提供

另外，針對原料進口商「亦鴻企業有限公司」未善盡產品安全把關責任，且未如實提供合格檢驗報告，造成公共危害，依違反同法第6條及第22條規定，裁處新台幣500萬元罰鍰。

