蘇丹紅化妝品再新增18項問題產品 知名品牌NARS自主送驗中標

台灣首見化妝品檢出禁用的蘇丹色素事件，食藥署今天公布相關進度，再新增18個品項問題產品，其中2項為國外進口，分別是知名美國品牌「NARS裸光賦活超能修護霜」以及韓國製造的「艾多美凝萃撫紋萬用棒」，目前累計共有39項產品受影響，另外再新增4批問題原料。食藥署強調，將持續追查，避免漏網之魚。

（ 圖取自食藥署「化粧品輸入原料含禁用色素專區」網站 ）

衛生福利部食品藥物管理署日前獲悉，有中國問題產品在台灣網購平台販售，經查台灣的原料進口商「亦鴻企業有限公司」從新加坡輸入問題原料，波及下游至少12名業者。

食藥署今天上午表示，再新增18個品項問題產品，其中2項為國外進口，分別為台北市法倈麗國際股份有限公司輸入的NARS裸光賦活超能修護霜（產地：美國）、高雄市艾多美股份有限公司的艾多美凝萃撫紋萬用棒（產地：韓國）。不合格產品名單已公布於食藥署「化粧品輸入原料含禁用色素專區」。

（ 圖取自食藥署「化粧品輸入原料含禁用色素專區」網站 ）

食藥署副署長王德原告訴媒體，食藥署擴大針對輸入的市售化妝品追查發現，艾多美凝萃撫紋萬用棒涉違反《化粧品衛生安全管理法》，已要求全面下架、限期回收沒入銷毀，後續由衛生局調查、裁處；目前共下架1208支，持續清查中。

至於美國製造的「NARS裸光賦活超能修護霜」，王德原解釋，是業者自主送驗、主動通報，已完成回收下架共310罐。

王德原指出，由於問題原料來自新加坡，食藥署在11月14日透過電子郵件主動詢問新加坡主管機關衛生科學局（HSA），已收到對方回覆表示，蘇丹色素在當地同樣禁用於化妝品，將對此進行調查。

此外，今天新增共4個批號問題原料，都來自原料進口商「亦鴻企業有限公司」，其中3個批號（2024-03-19、2024-10-04、2025-06-17）是針對亦鴻下游持續追查發現；第4個批號2025-02-04則是業者自主通報（龍興生化）。王德原強調將持續追查，避免漏網之魚。

外界疑惑，蘇丹紅通常呈現紅色，但此次被點名的化粧品多半看起來是白色。王德原解釋，此案涉及原料是含有三種植物萃取的複方原料，無論國內或國外產品，都是從這類複方成分中查出問題，是否會呈現紅色則與配方及添加量有關，成品不一定會出現明顯色澤。

這起案件源起食藥署10月底截獲中國製化妝品摻有蘇丹色素資訊，追查發現，上述新加坡公司所製造疑似含禁用色素蘇丹4號原料。食藥署在11月4日行文通知國內化妝品製造及輸入業者，今天公布相關進度。