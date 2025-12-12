蘇丹紅化妝品再檢出18項 美妝大牌NARS也中鏢

就是這款由韓國製造進口的「艾多美凝萃撫紋萬用棒」，被食藥署與衛生局在市面抽驗發現，含有禁用色素「蘇丹4號」，已要求業者全面下架回收，不得販售或展示，目前已下架封存1208支。

食藥署副署長王德原表示，「由韓國製造，且仍在國內流通的艾多美凝萃撫紋萬用棒，經食藥署國家實驗室檢出禁用色素蘇丹4號，涉違反《化妝品衛生安全管理法》第6條，已要求問題產品全面下架。」

食藥署12日公布最新化妝品蘇丹紅稽查結果，新增2項進口化妝品違規，除了韓國製「艾美多凝萃撫紋萬用棒」，美國製的「NARS裸光賦活超能修護霜」是業者自主檢出蘇丹4號，已主動下架回收。國產化妝品部分，則是新增16項違規產品，包括「龍興生化公司」的「水漾玉露賦活安瓶」、「激活逆齡精萃」等產品；「采伊美學公司」的「胜肽護髮精油」；愛比森公司的「愛比森泌泌肌因凍齡膜」。

成大醫學院工業衛生暨環境醫學所特聘教授王應然表示，「因為蘇丹紅是一個很穩定的物質，它是脂溶性，它又便宜，是工業用的原料，所以我想還是經濟行為，可能為了成本考量違法添加。」

學者建議，蘇丹紅問題應從源頭嚴格把關，並建立完整溯源機制，杜絕工業用染料，流入食品與化妝品供應鏈，而累計至今，已有16家國內外化妝品業者、39項產品受到波及。

至於先前問題原料來自新加坡，食藥署去函當地主管機關，已獲得回覆，證實蘇丹4號在當地同樣為禁用色素，新加坡政府已啟動相關調查。