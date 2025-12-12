蘇丹紅化妝品再添18品項！ 法徠麗、沛美生醫都在列

衛福部食藥署今日上午公布最新一批檢出蘇丹4號的化粧品清單，新增品項達18項，其中包含活膚霜、護髮精油等產品均驗出禁用色素，蘇丹紅化粧品風暴持續擴大。食藥署要求問題產品全面下架，不得販售，後續將由衛生局進行裁處。

衛福部食藥署今日上午公布最新一批檢出蘇丹4號的化粧品清單，新增品項達18項，其中包含活膚霜、護髮精油等產品。（示意圖／翻攝自Pixabay）

此次新增的2項輸入化粧品中，艾多美股份有限公司的「艾多美凝萃撫紋萬用棒」係由食藥署會同衛生局擴大查核市售輸入化粧品時，衛生局自該公司抽樣檢出，該產品由韓國製造且仍在國內流通，經檢驗後發現含有禁用色素蘇丹4號，涉違反化粧品衛生安全管理法第6條。另一項為法徠麗股份有限公司主動通報，由美國製造的「NARS 裸光賦活超能修護霜」自主檢出蘇丹4號，該公司已主動下架回收。

廣告 廣告

食藥署持續積極追查化粧品輸入原料含禁用色素蘇丹4號（CI 26105）事件，今日公布的最新查核結果顯示，另有16個國產品項皆為亦鴻公司下游業者使用問題原料製造的產品，目前已自主下架。食藥署與衛生局持續追查下游業者其他批原料及產品過程中，發現4批原料檢出蘇丹4號，其中3批來自食藥署追查亦鴻公司下游製造工廠，1批來自國內業者自主通報。

國產品項涉及多家業者，包括歐萊德國際股份有限公司的「植物紅色A（半成品）」、沛諾美學生技國際有限公司的「HARYA PDRN賦活新生噴霧」。沛美生醫科技股份有限公司則有5項產品被檢出，包含「山花精萃活膚機能水」、去角質霜、腮紅露、按摩油及金盞花油，其中「山花精萃活膚機能水」的委託業者為絳玥有限公司。

法徠麗股份有限公司主動通報，由美國製造的「NARS 裸光賦活超能修護霜」自主檢出蘇丹4號，該公司已主動下架回收。（圖／食藥署）

龍興生化國際股份有限公司共有5項產品被驗出蘇丹4號，包括「水漾玉露賦活安瓶8.3g」、「晶球賦活安瓶系列（組合產品中之紅韻晶球逆齡安瓶）8.3g2瓶」、「激活逆齡精萃8.3g」、「紅夢露精華8.3g」，以及「SLR-I 時光賦活安瓶8.3g4; SLR-I 時光賦活霜*1組合產品」，這些產品分別委託艾爾絲生技股份有限公司、寶辰國際生技有限公司、凱凱美麗產業有限公司及愷恩有限公司製造。

此外，將寶實業股份有限公司的「Mini Lip Oil」、柏瑞有限公司的「The Youthful Skin Blending Serum Mist(Pink) 100mL」，以及采伊美學有限公司的「胜肽護髮精油（免沖洗）」也在檢出名單中，其中「胜肽護髮精油（免沖洗）」的委託業者為曜胜生技股份有限公司。愛比森國際股份有限公司的「愛比森泌泌肌因凍齡膜」同樣被驗出含有禁用色素蘇丹4號。

延伸閱讀

都不得罪？白宮回應中日僵局：美國與兩國皆「關係良好」

12/21財神降臨！小孟老師曝「4生肖」財運爆發到跨年

賴清德與綠委研擬反制策略前 喊話藍白：以國家利益為最優先